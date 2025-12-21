Sindicat din Poliție, despre drona găsită într-o pădure din Argeş: „Are montat un dispozitiv artizanal. Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”

Sindicatul Europol publică duminică după-amiază imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş, reprezentanţii poliţiştilor explicând că aceasta are ataşat un „dispozitiv artizanal”. „Nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, informează sindicatul din Poliţie.

În imaginile publicate de Europol se vede că drona găsită duminică în judeţul Argeş este un dispozitiv de mari dimensiuni.

„Se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat şi o paraşută ataşată. La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, scriu sindicaliştii din Poliţie.

Vor sosi echipe specializate de la SRI și MApN

Potrivit polițiștilor, citați de News.ro, drona este una „de origine neidentificată până în acest moment”. Ea a fost descoperită într-o pădure din satul Voineşti, „la o altitudine mai mare”, de către mai mulţi vânători care se aflau în zonă care au sunat la 112.

„Colegii noştri restricţionează circulaţia în zonă şi asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI şi MApN”, subliniază reprezentanţii Europol.

Poliția din Argeș a anunțat anterior că drona a fost găsită de un bărbat, care era la o partidă de vânătoare. Acesta a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, a transmis Poliţia judeţeană Argeş.

Drona găsită are lăţimea de circa doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută și este intact, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Potrivit Antena3, drona a ar face parte din categoria celor de recunoaștere, nu cu armament.

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

Potrivit IPJ Argeș, au fost informate instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

Zona unde a fost găsită drona: