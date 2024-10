Singurul film românesc nominalizat la Premiile Oscar este difuzat pentru prima oară duminică, ora 21, la o televiziune în România 

Filmul „Colectiv” a fost apreciat, de către presa internațională, drept proba luptei românilor împotriva corupției.

Lungmetrajul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau și produs de Bianca Oana, va fi difuzat în premieră de o televiziune în România, astăzi, de la ora 21:00, pe canalul Discovery, scrie Pagina de Media.

Filmul urmărește derularea faptelor și schimbările din societate care au avut loc în primul an de după incendiul din 30 octombrie 2015. „Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuale”, potrivit descrierii oficiale a filmului.

„Mlaștină de corupție”

Acesta prezintă „o mlaștină de corupție, indiferență și lăcomie, fără ca realizarea cinematografică să degenereze în eroizarea jurnalismului de investigație”, după cum a scris presa străină după premiera de la Festivalul de Film de la Veneția, din 2019.

Filmul îi are ca protagoniști pe Narcis Hogea, tatăl lui Alex Hogea, una dintre victimele care și-au pierdut viața în urma incendiului, Camelia Roiu, medic la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din Capitală, Mariana Oprea (Tedy), unul dintre supraviețuitorii incendiului, și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății.

Jurnaliștii care au fost îndepărtați

În film apare și munca jurnaliștilor de investigație de la Gazeta Sporturilor, cei care după aceea au fost îndepărtați de la Ringier în urma a ceea presa internațională (Der Spiegel, AFP, Ouest France, NZZ) și mai multe instituții de protecție a libertății de exprimare au numit drept o mișcare de atac la independența redacțiilor, în vremuri oricum periculoase pentru democrație.

Echipa de jurnaliști din „Colectiv” lucrează astăzi la publicațiile Snoop, Hotnews și Golazo. Printre investigațiile lor din acest an s-au numărat cazul profesorului Alfred Bulai, dezvăluirile despre panourile „soldatului Nicolae Ciucă” și investigația despre candidatul Cătălin Cîrstoiu.

Investigațiile lor, cuprinse în filmul Colectiv, au fost considerate de către New York Times, BBC, Der Spiegel, Financial Times, Le Monde, Washington Post sau The Guardian drept „dovada importanței unei informații nesubordonate interesului politic sau economic”.

Efortul de producție al filmului a fost unul amplu, constând în 14 luni de filmare și 18 luni de montaj, implicând peste 60 de oameni din echipa extinsă, din cinci țări și nouă naționalități.

După lansare, documentarul „Colectiv” a câștigat 37 de premii și 55 de nominalizări:

Dublă nominalizare la Premiile Oscar 2021 (Cel mai bun film internațional, Cel mai bun documentar).

Cel mai bun film european 2020, European Film Award.

Nominalizare BAFTA.

Cel mai bun film european, premiul LUX 2021, votat de publicul și de Parlamentul European.

„O concluzie grea, care m-a lăsat cu întrebări presante, întrebări la care toate societățile vor trebui să răspundă: Cât timp mai pot jurnaliștii să continue munca și ce se va întâmpla dacă vom pierde din vedere importanța acestei munci? Jurnaliștii sunt cei care vor continua să expună corupția scoțând-o la lumină. Aceasta este munca pe care trebuie să o păstrăm cu orice preț” – revista The Stranger.

Documentarul poate fi urmărit și pe platforma de streaming Max.