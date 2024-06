Cel mai mare explorator în viață își prezintă probabil ultimul documentar / Viggo Mortensen vrea să revină în rolul lui Aragorn în „Stăpânul inelelor” / Saddam Hussein e în „Black Ops 6”

​Sir Ranulph Fiennes, cel mai mare explorator în viață, își prezintă probabil ultimul documentar, actorul Viggo Mortensen e dispus să se întoarcă în rolul lui Aragorn în noul film „Stăpânul inelelor”, în timp ce Saddam Hussein apare în trailerul pentru „Call of Duty: Black Ops 6”. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre serialul „300” despre spartani pe care vrea să îl facă Warner Bros., noul film de la maestrul horror-ului Mike Flanagan, când apare pentru PC „God of War: Ragnarock” sau personajul principal care nu va mai fi în al doilea sezon al serialului „Inelele puterii”.

Cel mai mare explorator în viață își prezintă probabil ultimul documentar

Cel mai mare explorator în viață nu e vreun superlativ, ci titlul pe care e Guinness Book of World Records i l-a acordat în 1984 lui Sir Ranulph Fiennes, primul om care a traversat Antarctica dintr-un capăt în altul pe jos și primul care a atins ambii poli printr-o circumavigație longitudinală (nord-sud) a Pământului în care a folosit doar mijloace de transport de suprafață (fără avioane, deci).

Astea se întâmplau cu mai bine de 40 de ani în urmă și în 2000, după o altă expediție arctică a sa, Sir Ranulph și-a tăiat cu fierăstrăul degetele de la o mână din cauza degerăturilor ca să nu aștepte luni de zile o operație programată de NHS. Cinci ani mai târziu el a suferit un infarct în timp ce încerca să escaladeze Muntele Everest pentru o cauză caritabilă, dar a completat escaladarea în 2009, la vârsta de 65 de ani. Omul e o legendă, fără doar și poate.

De ce zic, așadar, că următorul său documentar e probabil și ultimul? Fiindcă sir Ranulph a ajuns acum la vârsta de 79 de ani iar Fiennes: Întoarcerea în sălbăticie, documentarul pe care l-a realizat împreună cu vărul său – actorul Joseph Fiennes -, cam în direcția respectivă bate. „Am ajuns să iau 7 pastile pe zi”, dezvăluie la un moment dat Sir Ranulph. La fel ca milioane de oameni din întreaga lume, el suferă de Parkinson.

Noul documentar nu e nici de aventură, nici unul clasic despre sălbăticie, mi-e și greu să îl descriu după ce l-am văzut în avanpremieră pentru presă. E un fel de „road trip” testament în care e recreată mult mai comod una dintre expedițiile sale de reper, documentarul în 2 părți fiind presărat cu povești din viața lui Sir Ranulph și imagini de arhivă.

Prima parte va fi difuzată duminică seara pe National Geographic la ora 21:00 iar a doua peste o săptămână, 9 iunie, la aceeași oră. În mod normal aș fi așteptat până apare în streaming să scriu despre el dar deocamdată nu e clar dacă va fi difuzat în cele din urmă și de Disney+, platforma care în mod normal are documentarele Nat Geo, dacă e să ne luăm după informațiile transmise până acum de părțile implicate.

Warner Bros. vrea să facă un serial „300”

Trecând de la explorări la istoria ceva mai îndepărtată (sau pseudoistorie în cazul de față, depinde cum vrei să privești lucrurile), mai multe site-uri din industria cinematografică, printre care și Variety, au confirmat independent săptămâna aceasta că Warner Bros. Television lucrează la un serial 300 bazat pe filmul omonim din 2006 al regizorului Zack Snyder. Filmul a avut deja parte de un sequel, 300: Ascensiunea unui Imperiu, lansat în 2014 și nu foarte apreciat.

Spre deosebire de filmul lasat cu 10 ani în urmă, noul serial ar urma să se învârtă în jurul evenimentelor ce au avut loc înainte de Bătălia de la Termopile și Zack Snyder e dorit de Warner Bros. să se întoarcă în scaunul regizoral, alături de producătorii lungmetrajului original, deși negocierile sunt în stadiul incipient și aproape orice se poate schimba pe parcurs, după cum subliniază Variety.

Interesant e și că serialul e în cărți la Warner Bros. Discovery, conglomeratul media care deține platforma de streaming Max, în condițiile în care Snyder a colaborat în ultimii ani cu Netflix pentru a-și produce ultimele filme, printre care și Rebel Moon. Având în vedere că Child of Fire și The Scargiver, cele două filme Rebel Moon, nu s-ar putea zice că au convins, deocamdată nu e clar dacă Netflix va continua cu planurile de a dezvolta o franciză pornind de la acestea.

Recenziile pentru Rebel Moon nu au fost cele așteptate de Snyder sau Netflix (FOTO: Netflix / Everett / Profimedia Images)

Mike Flanagan va regiza un film „Exorcistul”

Trecând la certitudini, studioul Blumhouse a anunțat că l-a cooptat pe cineastul american Mike Flanagan pentru a realiza un nou film Exorcistul, unul care să vină cu o abordare „radical de nouă”, după cum a anunțat într-un comunicat citat de Deadline. Descrierea nu e una întâmplătoare, având în vedere căExorcistul: cel care crede („Believer”), o continuare după 50 de ani a filmului original, a dezamăgit din toate punctele de vedere după lansarea sa în octombrie.

Dezamăgirea a fost atât de mare încât Blumhouse a aruncat la gunoi planurile de a face o trilogie de filme Exorcistul pornind de la Believer și a luat-o de la zero cu Flanagan la bord. „Exorcistul este unul dintre motivele pentru care am devenit un producător de film și este o onoare să încerc ceva nou, îndrăzneț și terifiant în cadrul acestui univers”, a declarat acum Mike Flanagan. Îl și cred.

Colaborarea dintre Blumhouse, un studio cunoscut pentru filmele sale horror, și Flanagan, fără doar și poate cel mai în vogă regizor al acestui gen, e ceea ce americanii ar descrie drept „a match made in Heaven”. Flanagan va fi și scenarist și producător al viitorului film Exorcistul, dar deocamdată nu a fost anunțat și un eventual calendar de lansare pentru acesta. Probabil cel mai devreme ne putem aștepta să îl vedem înspre finele anului viitor.

Flanagan s-a consacrat în doar câțiva ani drept un maestru al genului horror (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)

Viggo Mortensen vrea să fie iar Aragorn în noul film „Stăpânul inelelor”

Actorul american Viggo Mortensen a dezvăluit într-un interviu acordat zilele trecute revistei GQ că a folosit Andúril, sabia emblematică a lui Aragorn din filmele Stăpânul inelelor, în cel mai nou lungmetraj al său, western-ul The Dead Don’t Hurt, ce tocmai a apărut în cinematografele nord-americane. Mortensen a păstrat sabia după încheierea filmărilor la Întoarcerea regelui. Însă a avut nevoie de aprobarea studioului de producție pentru a o folosi într-un alt film.

A primit-o și, fiindcă e un domn, l-a sunat și pe regizorul Peter Jackson pe parcurs pentru a-l întreba dacă ar avea ceva împotrivă. Evident, nu s-a împotrivit nici el. Interviul pe care l-a acordat GQ a fost despre noul său lungmetraj western, dar a fost întrebat și despre viitorul film Stăpânul ineleloranunțat de Warner Bros. la începutul lunii trecute. S-ar întoarce să îl joace din nou pe Aragorn, având în vedere că povestea din Vânarea lui Gollum, titlul viitorului lungmetraj, va avea probabil de-a face și cu personajul săul?

„Sigur. Nu știu exact care este povestea, nu am auzit. Poate voi auzi de ea în cele din urmă. Îmi place să joc acel personaj. Am învățat multe interpretând acel personaj. Mi-a plăcut mult. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit în ceea ce privește vârsta pe care o am acum și așa mai departe. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit pentru personaj. Ar fi caraghios altfel”, a răspuns el.

Pentru fanii pasionați de toate cele ce țin de Stăpânul inelelor poiate își vor aminti că el și-a exprimat interesul să joace și în filmele Hobbitul, când acestea au fost anunțate cu ani în urmă. Dar nu a fost să fie din cauza poveștii ce s-a desfășurat cu mult timp înainte de evenimentele din Lord of The Rings și s-a axat pe alt fir narativ. Poate de data aceasta?

În ceea ce privește The Dead Don’t Hurt, (film scris și regizat de Mortensen), acesta nu a fost preluat deocamdată de vreun distribuitor din România și nu l-am găsit nici pe platformele de streaming disponibile și la noi. M-aș hazarda totuși să speculez că asta se va schimba, având în vedere că filmul a avut acum premiera în cinematografele nord-americane, după ce a fost prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto anul trecut.

Serialul „Stăpânul inelelor” rămâne fără unul dintre personajele principale

Tot la capitolul noutăți legate de Stăpânul inelelor, actrița britanico-iraniană Nazanin Boniadi a confirmat într-o postare făcută sâmbătă pe Instagram că nu va juca în sezonul 2 al serialului Inelele puterii de pe Amazon Prime, afirmând că alegerea i-a aparținut și că ea nu a avut legătură cu decizia pe care a luat-o ulterior de a se dedica în întregime mișcării #WomanLifeFreedom a femeilor din Iran.

Boniadi a dezvăluit luna trecută că a pus pe pauză cariera de actriță încă din septembrie 2022 din acest motiv. Pentru cei care nu își amintesc, Boniadi a jucat-o în Stăpânul inelelor: Inelele puterii pe Bronwyn, hangița (sper că bine îmi amintesc și eu) care încearcă alături de elful Arondir să tragă semnalul de alarmă privind revenirea orcilor și care își conduce sătenii în turnul de veghe Ostirith și apoi în luptă împotriva uneia dintre legiunile lui Sauron.

Mai interesant e însă că Amazon nu a ales o altă actriță pentru rol, după arată Deadline. Asta înseamnă că Inelele puterii, care va reveni cu al doilea sezon pe 29 august, fie o va scoate discret pe Bronwyn din poveste, fie va renunța complet la firul narativ din jurul ei și al lui Arondir. Deocamdată primul trailer lansat de Amazon Prime pentru sezonul 2 nu oferă vreun indiciu privind soarta lui Bronwyn, deși pe Arondir îl putem vedea fugitiv în videoclip.

„God of War: Ragnarok” urmează să apară și pentru PC

Este oficial, God of War: Ragnarok va deveni cel mai recent joc video lansat exclusiv pentru consola PlayStation care va fi portat și pe PC, urmând să se alăture pe Steam predecesorului său și altor titluri care anterior erau disponibile doar pentru PS5. PlayStation a anunțat marea veste joi la evenimentul său State of Play, când a venit și cu un trailer nou-nouț și cu o dată de lansare pentru PC a Ragnarok: 19 septembrie 2024.

Este așteptat ca portarea pentru PC să includă noua interfață care permite partajarea trofeelor și alte funcționalități care au fost introduse odată cuportarea Ghost of Tsushima pentru PC mai devreme în cursul acestui an. Cert este că Sony a confirmat că God of War: Ragnarok va sosi pe PC cu un framerate nelimitat și în format UltraWide, urmând a fi compatibil cu tehnologiile Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1/ sau Intel XESS 1.3, după cum arată Kotaku.

Însă noul trailer a confirmat, spre dezamăgirea multor gameri, că va fi nevoie de un cont PlayStation Network pentru a putea juca Ragnarok și pe PC. Lansat în noiembrie 2022, acest al 9-lea titlu al francizei God of War s-a bucurat de recenzii absolut stelare din partea site-urilor de specialitate, aproape toate acordându-i nota 10/10 sau una foarte aproape de cea maximă iar la capitolul vânzări lucrurile au fost la fel de roz pentru Sony.

Saddam Hussein e în „Call of Duty: Black Ops 6”

Trecând de la PlayStation la rivalii de la Xbox, Microsoft a dezvăluit săptămâna aceasta un trailer live-action pentru Call of Duty Black Ops 6 care vine cu câteva fețe familiare. Activision Blizzard, cunoscutul studio care face jocurile Call of Duty, a marșat până acum pe o campanie de marketing cu aluzii criptice și pe alocuri conspiraționiste referitoare la Primul Război din Golf și noul trailer continuă în aceeași notă.

Foștii președinți americani Bill Clinton și George H.W. Bush, precum și fostul premier britanic Margaret Thatcher și dictatorul irakian Saddam Hussein vorbesc succint din umbră pentru a sugera pe rând că gamerii vor scoate la iveală o mare teorie a conspirației care va fi descoperită în cursul campaniei din Black Ops 6. „Adevărul este că toată viața ta este o minciună”, spune Bill Clinton. „Nimic nu este ce pare”, spune și Saddam Hussein.

„Dar dacă adevărul este cel pe care îl cauți, atunci uită-te în umbre”, adaugă el. IGN amintește că Activision descrie Black Ops 6 drept „noul capitol întunecat” al francizei Call of Duty. Însă cât de întunecat va fi el rămâne deocamdată un mister. O altă necunoscută este dacă șefii de stat arătați în trailer vor putea fi întâlniți toți în joc, cum s-a întâmplat de exemplu cu Ronald Reagan în Black Ops Cold War.

Microsoft a sugerat că mai multe detalii vor fi dezvăluite în curând, la evenimentul de prezentare Xbox Games Showcase ce va avea loc duminica viitoare, când va fi lansat și primul trailer de gameplay pentru Black Ops 6. Fanii francizei speră că Microsoft va dezvălui atunci și data de lansare a jocului. Deocamdată știm însă sigur că el va fi disponibil la lansare atât pentru PC, cât și PlayStation și Xbox, ca urmare a achiziției Activision de către Microsoft în 2022.

