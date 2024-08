SNSPA anunță că a înregistrat 10 sesizări la Comisia de Etică despre Alfred Bulai / Universitatea, sesizată și în cazul lui Marius Pieleanu

Comisia de Etică a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a înregistrat 10 plângeri cu privire la comportamentul profesorului Alfred Bulai, în urma investigației Snoop.ro, care a scos la iveală acuzații de abuzuri sexuale. Alte două plângeri au fost înainte conducerii SNSPA cu privire la profesorul și sociologul Marius Pieleanu, acuzat și el de hărțuire sexuală.

„La Comisia de Etică a SNSPA au fost depuse zece sesizări, care au fost formulate de rectorul SNSPA și de către nouă foste studente”, a transmis SNSPA, luni, într-un comunicat de presă cu referire la cazul lui Alfred Bulai.

Alte două scrisori, care îl au în centru de data aceasta pe Marius Pieleanu, au fost adresate conducerii SNSPA.

„Separat de cele menționate mai sus, mai există două scrisori adresate de cadre didactice de la Facultatea de Știinţe Politice, respectiv membri ai Consiliului Studențesc SNSPA, conducerii SNSPA, care cer Comisiei de Etică să se autosesizeze în legătură cu profesorul Marius Pieleanu, în baza informațiilor apărute în spaţiul public. Rectorul SNSPA a trimis, spre analiză, cele două scrisori Comisiei de Etică”, se arată în comunicatul SNSPA.

Reprezentanții universității spun că membrii Comisiei de Etică au preluat sesizările și urmează să „parcurgă toți pașii legali până la soluționarea acestora”.

„Comisia de Etică universitară acționează independent față de orice altă structură sau persoană din cadrul SNSPA. Membrii Comisiei au obligația păstrării confidențialității și echidistanței față de părțile implicate în cauză, fiind interzisă exprimarea, în spațiul universitar al SNSPA sau în afara lui, a oricărei informații preliminare”, conform sursei citate anterior.

SNSPA transmite că nu se va pronunța public până la o concluzie a Comisiei de etică.

„După analiza dosarelor și deliberare, Comisia de Etică va adopta o hotărâre, care va fi transmisă conducerii SNSPA și părţilor implicate. De asemenea, decizia Comisiei de Etică va fi publicată pe website-ul oficial al universității, snspa.ro”, transmit reprezentanții SNSPA.

Alfred Bulai a cerut pensionarea după acuzațiile de abuz sexual

Jurnaliștii de la Snoop au scris că Bulai chema studentele și la terase pentru a discuta prestația lor la curs, dar le punea întrebări despre viața lor sexuală. Acesta le vorbea și câte patru ore despre cum trebuie să se poarte o femeie, astfel încât bărbatul „să se simtă puternic”.

Conform afirmațiilor lui Bulai către fete, studentele trebuie să fie „sexicioase”, să aibă curaj „să-și expună corpul”. „Dacă îți zic să te dezbraci, te dezbraci?”, se aude profesorul pe o înregistrare ajunsă în posesia Snoop.

Victimele l-au înregistrat audio pe Alfred Bulai, iar Snoop a realizat un film de peste 20 de minute cu aceste înregistrări, cu declarațiile video ale fetelor și cu reacția lui Bulai.

Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare de la SNSPA săptămâna trecută, după publicarea articolului pe Snoop.ro în care era acuzat de abuzuri sexuale. Informația potrivit căreia Bulai a făcut cerere de pensionare a fost confirmată pentru HotNews.ro de către rectorul Remus Pricopie. „Da. Pensionarea este decizia unilaterala a angajatului. Cererea se depune la Casa de Pensii. Noi derulăm mai departe procedurile”, a spus Pricopie.

Surse din zona universitară spun că prin această mișcare Bulai încearcă să evite ancheta internă a Universității, numai că, așa cum spune și rectorul Pricopie, cererea trebuia depusă la Casa de Pensii.

Începând cu 2001, Alfred Bulai (61) a fost timp de 14 ani prodecan al Facultății de Științe politice din cadrul SNSPA, cu o scurtă pauză între 2006 și 2008, în timpul Guvernului Călin Popescu Tăriceanu. Atunci a fost numit președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (ASG), funcție cu rang de secretar de stat.

În 2016 a fost numit din partea PSD membru în Consiliul de administrație al TVR, poziție pe care o deținut-o timp de un an și șase luni. În același an a devenit directorul Departamentului de sociologie, poziție pe care o deține și în prezent. Numai din această calitate a câștigat de la SNSPA, până în 2022, peste un milion de lei, conform declarațiilor de avere.

De-a lungul timpului a coordonat proiecte pentru Banca Mondială și Universitatea București. Este autor sau coautor a numeroase volume de sociologie, printre care manualul de clasa a XI-a, scrie Snoop.ro.

Marius Pieleanu a cerut întreruperea contractului cu SNSPA după acuzațiile de hărțuire sexuală

Site-urile Rise Project și Investigatoria.ro au publicat joi mărturiile mai multor femei, foste studente cărora Marius Pieleanu le-a fost profesor la SNSPA, despre care susțin că a avut un comportament abuziv.

Alice Iancu, lector universitar doctor, care a absolvit studiile de licență (științe politice/sociologie), masterat (științe politice) și doctorat (științe politice) la SNSPA, în perioada 2000-2010, a vorbit pentru Rise Project despre „comportamentul deviant” al profesorilor din SNSPA Alfred Bulai, Ștefan Stănciugelu și Marius Pieleanu și spune că a trimis și un mail la Parchet despre acești trei profesori de la SNSPA.

Ea susține că de Marius Pieleanu i-a fost „cel mai frică”.

„Îmi era groază de el și de tot ce auzeam despre el. Este un tip foarte calm și calculat. Faptul că săptămânal la cursuri ne spunea misoginisme devenea aproape o rutină.

De la el aflam mereu că femeile sunt mai proaste, mai slabe, mai instabile. Avea obiceiul să cheme studente singure la restanțe la el în birou. Am avut și eu o astfel de restanță, la „Sociologia devianței”.

De la colegele mele mai mari știam ce experiențe s-au petrecut în biroul acela. Așa că m-am poziționat lângă ușă, m-am lipit practic de ea, și am refuzat să mă mișc de acolo. Mi-a spus că sunt foarte drăguță și m-a întrebat dacă în viața mea personală sunt „deviantă” și până la ce nivel. Nu i-am răspuns. După care, văzând că nu am nicio reacție, m-a întrebat și ceva din materie și am dat răspuns. La final a râs și m-a îndemnat pe viitor sa fiu mai „relaxată”, afirmă Alice Iancu.

Ea mai susține că nu doar că unii profesori din SNSPA „au știut tot ce se întâmplă”, dar că unii dintre ei le descurajau și le intimidau pe studente să nu depunem plângeri.

Pieleanu a anunțat că întrerupe relațiile de muncă cu universitatea „până la lămurirea situației” în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală din partea unor foste studente.

Marius Pieleanu (59 de ani) este membru al Asociației Sociologilor din România din 1990, prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA și conferențiar universitar doctor.

El deține compania de sondare AVANGARDE și este un invitat constant la diverse televiziuni, pentru a analiza subiecte politice și sociale.

Audieri la Parchet în cazul Alfred Bulai

La o săptămână de la investigația site-ului Snoop.ro, care a publicat mărturiile mai multor studente ce îl acuză de abuzuri sexuale pe profesorul Alfred Bulai de la SNSPA, procurorii Parchetului Sectorului 1 încep audierile, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.