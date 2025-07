SNSPA vorbește despre „toleranță zero” față de orice formă de hărțuire, după dezvăluirile în cazul Pieleanu. Aceeași expresie, folosită și acum un an în cazul Bulai / Ce s-a întâmplat de atunci

„SNSPA (…) are toleranță zero față de orice formă de abuz, hărțuire sau comportament care încalcă demnitatea membrilor comunității academice”, a anunțat instituția, miercuri, într-un comunicat, la o zi după ce site-ului de investigații Snoop.ro a publicat noi mărturii în cazul Pieleanu. Aceeași expresie a fost folosită și în urmă cu un an, când același site de investigații a dezvăluit cazul Alfred Bulai.

„Toleranță zero” este o expresie pe care a folosit-o și ministrul Educației, în urma investigației Snoop.ro, care a documentat acuzații grave la adresa sociologului Marius Pieleanu, profesor la SNSPA – sechestrare, tentativă de viol, viol și hărțuire sexuală.

Într-un răspuns pentru HotNews, transmis marți, Daniel David a spus că ministerul susține „toleranță zero față de orice formă de hărțuire în mediul universitar” și a făcut trimitere la o hotărâre de guvern din ianuarie 2025, care permite, printre altele, sesizări anonime, mecanisme mai clare de prevenție și consiliere pentru victime și o aplicabilitate extinsă în universități.

Referitor la cazul Pieleanu, ministrul David a precizat că SNSPA va analiza informațiile apărute în presă și va aplica, în virtutea autonomiei universitare, procedurile legale.

O reacție din partea SNSPA a venit o zi mai târziu. Rectorul SNSPA a sesizat Parchetul General, a anunțat instituția, într-un comunicat, transmis miercuri.

La final scrie: „SNSPA tratează cu maximă responsabilitate orice suspiciune privind integritatea cadrelor didactice și are toleranță zero față de orice formă de abuz, hărțuire sau comportament care încalcă demnitatea membrilor comunității academice”.

Reacția a venit după ce, inițial, în SNSPA a fost „o înțelegere” să nu fie comentat public acest caz, potrivit unor surse HotNews din cadrul instituției.

„Toleranță zero”, o expresie deja folosită de SNSPA în 2024

Aceeași formulare – „toleranță zero față de orice formă de hărțuire, discriminare sau abuz” – a fost folosită și de conducerea SNSPA într-un comunicat transmis în iulie 2024, după publicarea unei prime investigații Snoop, care viza comportamentul profesorului Alfred Bulai.

„SNSPA are o toleranţă zero pentru orice formă de hărţuire, discriminare sau abuz. Considerăm că un astfel de comportament este inacceptabil şi dăunător mediului academic, punând în pericol siguranţa şi bunăstarea studenţilor noştri”, transmitea atunci SNSPA, adăugând că rectorul Remus Pricopie s-a autosesizat și a solicitat Comisiei de Etică o analiză „urgentă și detaliată”.

Ce se întâmplă cu dosarul Alfred Bulai

Fostul profesor de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Alfred Bulai, a fost reținut de procurori pe 4 septembrie 2025, pentru infracțiunile de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și agresiune sexuală.

Ancheta a fost declanșată după ce site-ul de investigații Snoop.ro a publicat, la finalul lunii iulie 2024, mărturii ale unor studente care îl acuzau că le cerea să se dezbrace în fața lui, în spații private, unde pretindea că oferă „feedback academic”.

Potrivit surselor Snoop, Bulai le-ar fi invitat pe studente și la terase, unde le adresa întrebări intime legate de viața sexuală și le ținea discursuri despre „cum trebuie să se poarte o femeie”.

Percheziții la SNSPA și la cămin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a deschis dosarul penal in rem, iar pe 29 iulie 2024 au avut loc percheziții la sediile SNSPA și la un cămin studențesc.

A doua zi, decanul Facultății de Științe Politice, Cristian Pîrvulescu, a fost audiat în calitate de martor. Acesta a declarat că existau de mai mult timp zvonuri legate de limbajul lui Bulai, dar că nu au existat sesizări oficiale și că „dovezile” au apărut abia în urma anchetei jurnalistice. Pîrvulescu a descris reținerea lui Bulai ca „un sentiment de oroare și de groază” și a afirmat că daunele de imagine pentru SNSPA sunt „greu de cuantificat”.

Alfred Bulai a dat în judecată universitatea

La începutul lunii august a anului trecut, Comisia de Etică a SNSPA a concluzionat că Alfred Bulai a încălcat Codul de etică și deontologie universitară și a recomandat desfacerea contractului de muncă. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, pe baza a zece sesizări și mărturii analizate de comisie. Contractul de muncă al profesorului a fost desfăcut pe 6 august 2025, prin decizie a universității.

La scurt timp, Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA, invocând desfacerea abuzivă a contractului. Potrivit decanului Cristian Pîrvulescu, notificarea a fost înregistrată pe 3 septembrie, iar conducerea universității este acum rezervată în declarații publice, pentru a evita eventuale acțiuni legale suplimentare din partea fostului profesor.

Dosarul e la încă la Parchet

Potrivit surselor HotNews, dosarul sociologului Alfred Bulai se află încă în lucru la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Alfred Bulai a fost, timp de 14 ani, prodecan al Facultății de Științe Politice și, până în acest an, director al Departamentului de Sociologie. De-a lungul carierei, a deținut și funcții publice, inclusiv cea de președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (ASG), în perioada Guvernului Tăriceanu, și a fost membru în Consiliul de Administrație al TVR. Conform declarațiilor de avere, a câștigat peste un milion de lei din activitatea didactică la SNSPA până în 2022.

Mărturii despre sechestrare, tentativă de viol și viol

Site-ul de investigații Snoop a publicat marți, 29 iulie, o anchetă amplă despre sociologul Marius Pieleanu, profesor la SNSPA, acuzat de hărțuire, tentativă de viol și viol de către mai multe femei. Investigația a fost realizată pe parcursul mai multor luni, pe baza a peste 40 de interviuri cu actuali și foști studenți de la SNSPA și Universitatea București, cadre universitare și colaboratori ai firmelor deținute de Pieleanu.

Trei femei, printre care și o fostă studentă la SNSPA, susțin că au fost sechestrate în biroul lui Pieleanu, în anii ’90 și începutul anilor 2000. Una dintre ele spune că a fost violată, cealaltă – că a fost amenințată cu violul. Toate trei povestesc scene de intimidare, presiune psihologică și violență verbală și fizică. Două dintre ele l-au cunoscut pe Pieleanu la SNSPA, una era cursantă la școala privată de detectivi pe care sociologul o conducea în acea perioadă.

Marius Pieleanu a negat toate acuzațiile și a amenințat redacția cu acțiuni în instanță. „Este o neînțelegere”, a declarat el pentru Snoop, adăugând că „nu există nicio reclamație de viol” la adresa sa.

Ancheta internă în cazul Pieleanu: închisă de Comisia de Etică din lipsă de probe

Comisia de Etică a SNSPA a deschis o anchetă internă încă din 2024, după apariția primelor acuzații în spațiul public. Peste 30 de profesori au cerut atunci investigarea cazului. Pe 23 septembrie, comisia a anunțat că închide dosarul, invocând lipsa de probe. Decizia a fost luată în unanimitate.

Președintele comisiei, Ion Stavre, a spus că nu există suficiente dovezi care să susțină acuzațiile în fața unei instanțe, fiind vorba doar de „relatări vechi de 19 ani”. Una dintre profesoarele membre și-a dat demisia, nemulțumită de concluzii.

Decizia a stârnit nemulțumirea studenților, care au lansat campania „Fără abuzatori în universități” și au purtat banderole turcoaz la cursuri. Studenții au criticat și faptul că Pieleanu reluase activitatea la catedră înainte ca hotărârea să fie comunicată public.

De asemenea, potrivit Snoop, atmosfera din cadrul SNSPA este una tensionată. Florentin Dichiu, cumnatul lui Marius Pieleanu, administrează din 2014 clădirea principală a universității și are acces la sistemul de supraveghere video. Surse citate de Snoop afirmă că acest lucru a creat un sentiment de supraveghere constantă în rândul cadrelor didactice, ceea ce ar fi descurajat eventualele raportări de abuz.