Social-democrații din Germania cer din nou excluderea din partid a lui Gerhard Schroeder, după întâlnirea cu Putin: „O ruşine absolută pentru întreaga ţară”

Mai mulţi politicieni din Partidul Social-Democrat (SPD) german au cerut iniţierea procedurii de excludere din partid a fostului cancelar Gerhard Schroeder, după ce acesta a sărbătorit săptămâna trecută la Kremlin împreună cu preşedintele rus Vladimir Putin ziua de naştere a acestuia din urmă.

Kremlinul a publicat fotografii în care Schroeder şi Putin, a căror prietenie este de notorietate şi se întâlnesc adesea, îşi dau mâna şi zâmbesc amical.

Între timp, mai multe filiale ale SPD au cerut formal deschiderea procedurii de excludere a lui Schroder din partid, scriu duminică agenţiile EFE, DPA și Agerpres

„Un fost cancelar care participă la petrecerea de ziua de naştere a unui criminal de război nu este doar incompatibil cu SPD. Schroeder este o ruşine absolută pentru întreaga ţară”, a declarat Robin Mesarosch, copreşedinte al partidului în landul Baden-Wurttemberg.

Aceasta ar fi a doua încercare de excluderea a lui Schroeder din partid, după o primă tentativă eşuată în anul 2023. După ce a plecat de la conducerea guvernului german, fostul cancelar social-democrat a deţinut funcţii de conducere în companii petroliere de stat ruseşti.

Noua întâlnire a lui Schroeder cu Putin a fost condamnată de toate partidele germane de orientare pro-UE şi susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz până la Stânga (Die Linke), Partidul Liber-Democrat (FDP) şi Verzi. Cancelarul Merz a transmis prin purtătorul său de cuvânt că este „indignat” de prezenţa lui Schroeder la Kremlin la ziua de naştere a lui Putin.

Acesta din urmă, după o altă întâlnire avută cu Schroeder, la începutul lunii iunie, a sugerat atunci că fostul cancelar social-democrat german ar putea fi un mediator din partea UE în negocierile ruso-ucrainene, o idee respinsă atât de Ucraina, cât şi de marile capitale europene.