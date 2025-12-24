Fabrica din România care a realizat locomotivele care merg către Cercul Polar, „la temperaturi de -40 de grade”. „Trage trenuri de 3.000 de tone”

În urmă cu 25 de ani, pe platforma industrială de vest a Craiovei, lua naștere Softronic – un startup care își propunea să realizeze componente electronice (vitezometre) pentru locomotivele aflate în exploatare. De atunci, mica Softronic a adus ingineri experimentați și, după aderarea României la Uniunea Europeană, a accesat fonduri europene care au dus la dezvoltarea sa, scrie StartUpCafe, într-un reportaj realizat în fabrică.

Softronic a realizat o locomotivă nouă, foarte puternică și modernă, care este cerută acum pe piețele externe, scrie sursa citată.

Este vorba despre locomotiva Transmontana, care transportă marfă în condiții extreme, în nordul Scandinaviei, aproape de Cercul Polar.

„Pentru ca o locomotivă să poată tracta un tren de marfă sau un tren de călători are în principal nevoie de două puncte forte: putere și aderență. Puterea este arhi-suficientă, fiecare locomotivă are puterea de 6.000 kW (6 MW). De asemenea, are șase osii, deci 12 roți – aderența este maximă. În Suedia, există un regim dramatic de funcționare, în sensul că merg către Cercul Polar, la temperaturi de 15-40 de grade sub zero și trag trenuri de 3.000 de tone”, a declarat Cristian Prundeanu, inginer la Softronic, pentru sursa citată.

El a vorbit și despre eforturile pe care a trebuit să le facă Softronic pentru a se întrece cu alți giganți din industrie.

„Piața de material rulant este foarte competitivă. Oamenii trebuie să aibă un nivel de pregătire, de cunoștințe și de acces la tehnologie similar cu colegii noștri din Germania, Austria, Elveția, Suedia. Dacă nu ești ca ei sau eventual peste, ești «out of the game»”, a subliniat inginerul.

Pe lângă locomotiva care merge către Cercul Polar, Softronic a produs și un tren electric nou, numit Hyperion, care circulă azi de la Craiova către București, Brașov și Constanța.

