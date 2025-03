Soldații americani dispăruți în Lituania: Un analist militar exclude unul dintre scenariile îngrijorătoare. Prima reacție a lui Donald Trump

După incidentul care a avut loc în timpul exercițiilor militare de la Pabrade în care patru militari americani au dispărut în Lituania în timp ce se deplasau cu un vehicul blindat de evacuare M88 Hercules, au apărut diverse teorii despre posibilele cauze ale incidentului – inclusiv zvonuri că forțe ostile ar fi putut interfera cu semnalele GPS, relatează Lrytas, unul dintre cele mai mari ziare din țara baltică.

Îngrijorările în acest sens au apărut imediat după raportarea dispariției militarilor americani, terenul de instruire de la Pabrade fiind foarte aproape de granița cu Belarus, un aliat apropiat al Moscovei care și-a intensificat retorica agresivă la adresa Occidentului și a NATO după începerea invaziei rusești în Ucraina și asistența dată Rusiei în primele faze ale sale.

Expertul lituanian în apărare Darius Antanaitis a explicat însă pentru sursa Lryttas că un astfel de scenariu este foarte puțin plauzibil.

„Precizia semnalelor GPS militare este foarte mare, deoarece armele de înaltă precizie sunt ghidate exact prin semnale GPS militare. De aceea, acuratețea GPS-ului militar este excepțional de ridicată”, afirmă Antanaitis, subliniind totuși că, deși tehnologia este extrem de precisă, ea poate fi perturbată.

„Orice lucru creat de om poate fi și deteriorat de om – așa că, dacă o persoană a creat semnalul GPS, poate și să-l perturbe”, a mai spus acesta.

Cu toate acestea, analistul militar privește cu scepticism speculațiile conform cărora interferențele GPS ar fi putut cauza accidentul. El a subliniat că, deși există teoretic posibilitatea ca forțe ostile să perturbe semnalele GPS în regiune, acest lucru nu ar trebui asociat cu incidentul din Pabrade, deoarece soldații nu se bazează exclusiv pe GPS pentru navigație. Dacă interferența ar fi fost cauza, militarii ar fi putut evita accidentul.

„Este posibil, în general, să se producă astfel de interferențe? Desigur. Dar acest lucru nu are legătură cu tragedia care a avut loc”, afirmă expertul în apărare. „De obicei, soldații folosesc GPS – dar nu unul obișnuit, ci GPS militar. Însă întotdeauna verifică informațiile și pe hartă. Nimeni nu navighează orbește. Dacă apare o interferență și vezi pe ecran că ceva nu este în regulă sau că nu ești acolo unde ar trebui să fii, atunci, conform procedurilor, oprești transmițătorul GPS și începi să navighezi folosind harta”, explică el.

Antanaitis menționează că soldații urmează cursuri speciale în care sunt instruiți să navigheze fără ajutorul GPS-ului – astfel încât fiecare soldat trebuie să fie capabil să facă acest lucru.

Comentariile analistului militar vin în contextul în care autoritățile lituaniene au permis joi accesul presei la locul în care se crede că a dispărut vehiculul blindat M88 Hercules folosit de militarii americani în timpul exercițiilor. Fotografiile făcute de reporterii locali sugerează că vehiculul s-a scufundat într-o turbărie, o zonă mlăștinoasă în care oamenii și vehiculele se pot scufunda foarte rapid.

„În acest moment, suntem în procesul de extragere a vehicului de evacuare din mlaștină. În spatele meu, utilajele lucrează pentru a nivela drumul de acces, excavează solul și încearcă să ajungă la locul vehiculului blindat”, a declarat locotenent-colonelul Ausrius Buikus, ofițerul lituanian responsabil de operațiunea de salvare.

„Nu vreau să speculez cu privire la durata operațiunii, deoarece ne confruntăm constant cu noi provocări – uneori începe să curgă apă, alteori e noroi, ba chiar a trebuit să golim o conductă de gaz”, a mai spus acesta.

Armata americană a declarat joi că sute de soldați și membri ai echipelor de urgență depun eforturi frenetice să îi găsească pe cei patru soldați. Soldați americani și lituanieni, oficiali ai forțelor de ordine, precum și elicoptere militare și echipe de scafandri din Lituania au luat parte la operațiunea amplă, care a continuat joi „fără întrerupere”, potrivit armatei americane.

Echipele de căutare la sol au înaintat prin păduri dese și teren mlăștinos, ceea ce „a îngreunat eforturile de recuperare”. Ministerul Apărării Naționale al Lituaniei a declarat joi că echipele de intervenție au săpat într-o zonă mlăștinoasă, care a fost drenată după ce vehiculul a fost descoperit la aproximativ 5 metri adâncime în apă.

Inginerii au construit diguri din pământ pentru a ajuta la reținerea apei din jur, astfel încât aceasta să poată fi pompată, oferind personalului de urgență acces la vehicul, a precizat armata americană.

Într-un interviu acordat joi televiziunii conservatoare Fox News, ministrul apărării din Lituania, Dovile Sakaliene, a declarat că, din momentul în care autoritățile au aflat despre incident, Lituania a oferit „tot ce are”, atât din partea forțelor sale armate, cât și a instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru a găsi soldații.

Sakaliene a spus că nu se știe dacă soldații au reușit să iasă din vehicul înainte ca acesta să se scufunde, dar a subliniat din nou că dovezi care să confirme moartea militarilor dispăruți.

„Poate că s-au rătăcit, sunt dezorientați, răniți sau suferă de hipotermie și încă nu i-am găsit”, a spus Sakaliene. „Dar nu ne pierdem speranța până în ultimul moment. Sunt soldați puternici, bărbați puternici, maturi. Toate scenariile sunt posibile”, a transmis ea publicului american.

Ea a adăugat că Lituania, ca membră a NATO, îi consideră pe soldații americani ca fiind ai săi și nu îi va abandona.

„Întreaga noastră societate este îndurerată, urmărind fiecare moment al acestei operațiuni de salvare”, a spus Sakaliene. „Am un fiu de 24 de ani. Îmi este greu chiar și să-mi imaginez prin ce trec ei… Lăsați-mă să vă asigur că vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i găsi și pentru a afla răspunsurile cât mai repede posibil”.

Comentariile ministrului apărării din Lituania vin în contextul în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o marți, că 4 militari americani au fost uciși în urma unui incident ce a avut loc în cadrul unor exerciții militare.

„În timp ce vorbeam, au apărut vești despre patru soldați americani care au fost uciși într-un incident în Lituania”, le-a spus Rutte reporterilor. „Aceasta este încă o primă informație, așa că nu cunoaștem detaliile. Este o veste cu adevărat teribilă, iar gândurile noastre sunt alături de familii și de cei dragi”, a mai spus secretarul general al NATO.

El a fost însă contrazis la scurt timp după aceea de o purtătoare de cuvânt a Alianței. „Secretarul general se referea la știri care tocmai apăruseră. El nu a confirmat moartea celor patru soldați americani, dar a precizat că detaliile rămân neconfirmate”, a declarat Allison Hart, purtătoarea de cuvânt.

Atât NATO, cât și Pentagonul și Lituania vorbesc de o operațiune de salvare, nu una de căutare și recuperare, fără a confirma practic decesul celor 4 militari. Însă mai multe surse au declarat pentru presa lituaniană că cel mai probabil aceștia au murit în interiorul vehiculului M88 care s-a scufundat.

Președintele american Donald Trump a fost întrebat despre acest subiect în timpul unor comentarii televizate pe care le-a făcut joi la Casa Albă. „Nu, nu am fost” informat, a răspuns președintele SUA.

