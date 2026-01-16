Soldații israelieni au fost felicitați pentru distrugerea unor clădiri în Fâșia Gaza. „Așa am făcut și așa vom face”

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a felicitat vineri forţele armate pentru activitatea lor din Fâşia Gaza ca răspuns la acuzaţiile din presa internaţională care avertizează că Israelul continuă să distrugă clădiri în Fâşia Gaza, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Se afirmă că Shujaiya (un cartier din estul oraşului Gaza) a fost distrus şi că complexuri întregi de clădiri au fost demolate de la încetarea focului, pe lângă sere şi zone agricole. Felicit soldaţii FDI (forţele de apărare ale Israelului) pentru activităţile lor”, a scris ministrul pe reţeaua socială X.

Mesajul transmis de Katz răspunde unui articol publicat de ziarul The New York Times pe 12 ianuarie. În articol se arată, cu ajutorul imaginilor satelitare, cum forţele armate israeliene au distrus peste 2.500 de structuri în Fâşia Gaza, în pofida acordului de încetare a focului, aflat în vigoare. Unele dintre acestea se află în afara zonei pe care acordul de armistiţiu o plasează sub control militar israelian.

Fără a dezminţi acuzaţiile, Katz face referire la ordinul pe care l-a dat împreună cu prim-ministrul ţării, Benjamin Netanyahu, de a distruge „până la ultimul tunel” al grupului islamist Hamas din enclava palestiniană.

„Aceasta este exact ceea ce am vrut să spunem: demolarea şi distrugerea infrastructurii teroriste subterane ucigaşă pe care Hamas a construit-o sub casele locuitorilor din Gaza şi a tuturor structurilor de deasupra pentru a elimina ameninţările la adresa locuitorilor Negevului şi a statului Israel”, a continuat ministrul israelian al apărării. „Aşa am făcut şi aşa vom face”, şi-a încheiat mesajul Israel Katz.

De la intrarea în vigoare a încetării focului în Fâşia Gaza, armata israeliană a efectuat zilnic demolări de clădiri în perimetrul care continuă să se afle sub controlul său şi care cuprinde mai mult de 50% din enclavă.

Acest perimetru este delimitat de linia galbenă, o demarcaţie imaginară la care trupele israeliene s-au retras la începutul armistiţiului.

Dintre cele 463 de persoane decedate în Fâşia Gaza din cauza atacurilor israeliene după începerea armistiţiului, conform datelor autorităţilor sanitare din enclava palestiniană, majoritatea şi-au pierdut viaţa încercând să se apropie de această linie galbenă.