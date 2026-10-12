Soluția găsită de Ungaria pentru a iriga terenurile lovite de secetă: „Ar fi trebuit să începem cu ani în urmă”

Fermele piscicole din Ungaria colaborează cu autoritatea națională pentru gospodărirea apelor pentru a utiliza apa rămasă în iazurile de mari dimensiuni după recoltarea peștilor, în vederea irigării terenurilor agricole afectate de secetă, precum și a parcurilor, relatează Reuters.

Seceta din această vară, venită pe fondul valurilor de căldură care au afectat o mare parte a Europei, a dus nivelurile lacurilor, râurilor și fluviilor la minime record, perturbând activități diverse, de la transportul de mărfuri cu barjele fluviale până la funcționarea centralei nucleare de la Paks și a celei de la Cernavodă.

În august, guvernul condus de Peter Magyar a anunțat o nouă strategie care acordă prioritate „metodelor naturale de retenție a apei”, pentru a contribui la atenuarea unor astfel de secete în viitor în condițiile în care schimbările climatice fac condițiile meteorologice tot mai extreme și mai puțin previzibile.

În mod tradițional, apa din iazuri era deversată în canale și râuri în timpul recoltării peștilor. Însă în ultimii ani Organizația Interprofesională Maghiară pentru Acvacultură și Pescuit (MA-HAL) a redirecționat o parte din această apă către zonele umede din apropiere.

Apă cât pentru a umple 120.000 de bazine olimpice

Acum, fermierii și administrațiile parcurilor naționale au început să solicite apă, iar MA-HAL a declarat că își propune să extindă programul la toate iazurile sale din țară, care conțin aproape 300 de milioane de metri cubi de apă – echivalentul a 120.000 de bazine de dimensiuni olimpice.

„În 2026, iazurile noastre piscicole au reprezentat ultima sursă de apă pentru multe viețuitoare. De aceea, este important să extindem programul la nivel național”, a declarat pentru Reuters Nandor Puskas, directorul MA-HAL.

Deși seceta s-a mai atenuat întrucât în Ungaria au căzut mai multe precipitații pe parcursul toamnei, prim-ministrul Peter Magyar a recunoscut caracterul urgent al situației privind gestionarea resurselor de apă, în cadrul unei ședințe parlamentare desfășurate luni.

„Ar fi trebuit să începem această muncă cu ani de zile în urmă. Avem o întârziere de câțiva ani. Dar acest lucru nu poate fi o scuză”, a declarat Magyar.