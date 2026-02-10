SONDAJ: 6 din 10 copii asistă la cyberbullying. Aproape jumătate au fost contactați de străini online

Șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani spun că au asistat la episoade de cyberbullying, iar aproape jumătate afirmă că au fost contactați online de persoane necunoscute, potrivit unui sondaj realizat de Salvați Copiii România la finalul anului 2025.

Cercetarea arată că utilizarea rețelelor de socializare este aproape universală în rândul minorilor, inclusiv în grupa de vârstă 12-14 ani. Peste o treime dintre aceștia au profiluri publice, accesibile oricui. În acest context, riscul de interacțiuni nepotrivite rămâne ridicat: dintre copiii care au fost contactați de străini, aproximativ 30% spun că au fost deranjați sau puși în situații inconfortabile, potrivit sondajului Salvați Copiii România.

Datele indică și o expunere constantă la conținut problematic. Aproape 68% dintre copii spun că au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător, iar trei sferturi afirmă că întâlnesc reclame sau materiale legate de pariuri și jocuri de noroc online.

Publicitatea la produse interzise minorilor, precum alcoolul, nicotina sau anumite medicamente, ajunge la majoritatea copiilor, mai ales la adolescenții mai mari. Deși achiziția online a acestor produse este declarată de puțini respondenți, organizația atrage atenția asupra dificultăților de control al accesului.

60% dintre copii văd provocări periculoase online, iar majoritatea nu cer ajutor

Provocările periculoase din mediul online sunt vizibile pentru 60% dintre copii, iar o parte dintre ei declară că participă la astfel de trenduri. Totodată, 24% dintre respondenți spun că ascund sau au ascuns activitatea online față de părinți, fenomen mai frecvent în rândul băieților și al adolescenților de peste 15 ani.

În privința supravegherii adulte, sondajul arată că 66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online, iar aproape 80% au acces nelimitat la site-uri. Aplicațiile de control parental sunt rar folosite, potrivit sursei citate.

Un alt aspect evidențiat de cercetare este reacția copiilor în fața situațiilor de risc. Deși peste două treimi spun că au fost expuși la conținut care i-a speriat, majoritatea aleg să ignore situația. Doar 5% afirmă că cer ajutorul unui adult.

Abuzul online și propunerile de reglementare a accesului la rețelele sociale

În paralel, datele liniei de raportare esc_Abuz arată amploarea abuzului online: peste 97.000 de materiale de abuz sau exploatare sexuală a copiilor, sub formă de linkuri individuale, au fost înregistrate. Mecanismul este operat de Salvați Copiii România și permite raportarea conținutului ilegal, în parteneriat cu Poliția Română și rețeaua INHOPE.

Pe baza rezultatelor, Salvați Copiii România recomandă măsuri legislative și administrative care vizează interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților.

Organizația solicită, de asemenea, sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare și introducerea educației digitale și a siguranței online în curriculumul școlar.

„Când șase din zece copii ajung să creadă că hărțuirea online face parte din viața lor de zi cu zi, vorbim despre o copilărie în care riscul nu mai sperie, ci se banalizează. În spatele acestor cifre sunt copii care se simt singuri, expuși și neprotejați. Ei nu au nevoie să se descurce singuri într-un spațiu care le poate face rău, ci de adulți, instituții și platforme care să își asume, cu adevărat, responsabilitatea pentru siguranța lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației.

Dezbatere publică privind accesul copiilor la rețelele sociale

Sondajul este publicat în contextul unei dezbateri mai ample privind accesul copiilor la rețelele de socializare și responsabilitatea platformelor digitale în protejarea minorilor, temă discutată și la un eveniment organizat de Salvați Copiii cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet 2026.

Organizația arată că utilizarea zilnică a internetului este o realitate pentru majoritatea copiilor, iar experiențele online includ frecvent hărțuirea, conținutul inadecvat, contactele cu persoane necunoscute și promovarea unor comportamente riscante, situații care pot duce la banalizarea riscului și la dificultăți în solicitarea ajutorului.

Pe acest fond, accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale a devenit subiect de dezbatere publică, alimentată de cazuri recente de violență în care au fost implicați minori și de discuțiile despre efectele mediului online asupra sănătății mintale.

Opiniile diferă: consilierul prezidențial pe educație, Sorin Costreie, susține că accesul „ar trebui reglementat prin vârstă”, dar avertizează că măsura nu este suficientă fără educație, în timp ce șeful DSU, Raed Arafat, afirmă că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și cere măsuri legislative urgente. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, se declară împotriva interdicțiilor și afirmă că acestea „nu rezolvă problema de fond” și pot duce la folosirea platformelor „pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție”.