Două sondaje apărute în aceeași zi îi dau pe Ciolacu și pe Ciucă în finala alegerilor prezidențiale. Diferențe majore față de cel mai recent sondaj

Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă merg în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, liderul PSD fiind la aproape 10 procente distanță, arată un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek. Azi dimineață, un alt sondaj, comandat de Evenimentul zilei, dădea aceiași politicieni în finala elelectorală, în timp ce săptămâna trecută o cercetare a Verified îl plasa pe liderul PNL abia pe locul 5.

La întrebarea „Pe 24 noiembrie vor avea loc alegeri prezidenţiale. Cu ce candidat veţi vota în primul tur de scrutin?”, răspunsurile au fost: Marcel Ciolacu – 27,1%, Nicolae Ciucă – 17,7%, Elena Lasconi – 14,3%, George Simion – 11,9%, Mircea Geoană – 7,6%, Călin Georgescu – 5,8%, Cristian Diaconescu – 4,9%.

O altă întrebare a vizat intenţiile de vot la alegerile parlamentare, 35% dintre cei chestionaţi indicând PSD. Pe locul al doilea se află PNL – 21,6%, urmat de USR – 16,1%, AUR – 12,4%, UDMR – 6,7%, SOS România – 3,3%.

Sondajul a fost realizat la comanda Newsweek, în perioada 7 – 10 noiembrie pe un aşeantion de 1.157 persoane cu drept de vot, care au domiciliul stabil în România, marja de eroare fiind de +/- 2,9%. Eşantionul reproduce structura socio-demografică a României pe sexe, vârste, ocupaţii, tipuri de localităţi, regiuni de dezvoltare. Datele sunt ponderate după nivelul de instrucţie şcolară.

Scoruri strânse între Ciucă, Simion și Lasconi

Tot luni au fost prezentate rezultatele unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la comanda Evenimentului Zilei. Și această cercetare indică un probabil tur II între Ciolacu și Ciucă, însă candidatul plasat pe locul 3 este liderul AUR George Simion.

Conform sondajului, preluat de News.ro, clasamentul opțiunilor de vot pentru prezidențiale arată astfel:

Marcel Ciolacu (PSD) – 29%

Nicolae Ciucă (PNL) – 19%

George Simion (AUR) – 17 %

Elena Lasconi (USR) – 16%

Mircea Geoană – 9%

Kelemen Hunor (UDMR) – 1%

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 1%

Călin Georgescu – 1%

De asemenea, 70% dintre respondenţi au declarat că în mod sigur vor merge la vot.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-6 noiembrie 2024, pe un eşantion de 1.150 de subiecţi, prin metoda face-to-face. Eşantionul acestui sondaj este reprezentativ pentru populaţia adultă a României, de 18 ani şi peste. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3%. S-au realizat ponderări pe criterii precum: nivelul de educaţie.

În septembrie, un sondaj realizat tot de CIRA, dar la comanda PNL, clasamentul principalilor candidați arăta astfel:

Marcel Ciolacu – 25%

Nicolae Ciucă – 16%

Mircea Geoană – 14%

George Simion – 13%

Elena Lasconi – 13%

Doar Marcel Ciolacu pare sigur de turul doi la prezidențiale

Noul sondaj vine după ce un sondaj CURS publicat joi îl cota pe Marcel Ciolacu cu 28% dintre intențiile de vot, urmat de George Simion și Nicolae Ciucă cu 17 procente, de Elena Lasconi (USR) cu 12% și de independentul Mircea Geoană, creditat cu doar 9% – unul dintre cele mai mici scoruri cu care acesta a apărut în sondajele din ultima vreme.

USR a publicat apoi vineri un sondaj realizat de Verifield, care arată că Marcel Ciolacu și George Simion sunt favoriții în finala pentru Cotroceni, iar Elena Lasconi s-ar clasa pe locul 3. Față de sondajul CURS dat publicității joi, prezidențiabilul PNL, Nicolae Ciucă, pierde jumătate din procente.

Conform sondajului USR, Marcel Ciolacu (25,9%) și George Simion (21,2%) ar ajunge în finala prezidențială, în timp ce Lasconi ocupă locul 3, cu 15,7%. Aceștia sunt urmați de Mircea Geoană (13,2%) și Nicolae Ciucă (8,5%).

Locul doi la primul tur al alegerilor prezidenţiale este extrem de disputat, practic, diferenţele dintre George Simion, Elena Lasconi, Nicolae Ciucă şi Mircea Geoană fiind în marja de eroare, nesemnificative statistic, astfel că se poate spune că sunt la egalitate, a spus în urmă cu o săptămână Cătălin Stoica, profesor de sociologie la SNSPA, după agregarea a 9 sondaje publicate după eliminarea Dianei Şoşoacă din cursa pentru Cotroceni.