Sondaj CURS. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Scor strâns între primele patru partide

Un sondaj CURS publicat duminică creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale, urmat la două procente de AUR.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.069 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, din București. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026.

Institutul de sondare CURS este deținut de Iosif Buble.

Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale?

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, Partidul Social Democrat ar obține 22% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de Alianța pentru Unitatea Românilor, cu 20%. Partidul Național Liberal este cotat cu 18%, iar Uniunea Salvați România cu 17%, conform sondajului CURS.

SENS ar obține 5%, SOS România 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri și REPER 3%.

Direcția în care se îndreaptă Bucureștiul

Întrebați în ce direcție consideră că se îndreaptă Capitala, 65% dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 28% consideră că direcția este bună, iar 7% nu se pronunță.

Principalele probleme ale Bucureștiului

Întrebați care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureștenii indică în primul rând traficul și aglomerația, menționate de 24% dintre respondenți, potrivit sondajului CURS.

Principala problemă din București care ar trebui rezolvată cu prioritate, potrivit unui sondaj CURS, 22 februarie 2025

Urmează impozitele și taxele, cu 16%, și problema apei calde și a termoficării, cu 14%. Curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate sunt menționate fiecare de 10% dintre respondenți, iar infrastructura stradală de 8%. Poluarea este indicată de 7%, iar nivelul de trai de 6%.

CURS, firma unui jurnalist căsătorit cu o deputată

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Acesta mai este proprietar și al Online Research SRL care se ocupă tot cu activități de sondare, scrie site-ul Europa Liberă.

În 2022, CURS a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de euro și un profit de aproximativ 800.000 de euro. CURS a obținut o parte din venituri și din contracte cu statul, mai scrie publicația.

Iosif Buble a fost jurnalist la Antena 3 și are, pe lângă institutele de sondare a opiniei publice, site-ul www.știripesurse.ro.

Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD, fostă parlamentară PNL.

Alegerile din 7 decembrie 2024 pentru Primăria Capitalei au fost câștigate detașat de candidatul PNL Ciprian Ciucu, cu peste 36% din voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,5 % din voturi, fiind întrecut de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut cu mai mult de 8.400 din voturi, având un scor de 21,94%.

În sondajul dat publicității de către CURS și Avangarde cu două zile înaintea alegerilor din București, candidatul PSD Daniel Băluță era cotat cu 27%, Ciprian Ciucu de la PNL – 24%, iar Cătălin Drulă de la USR era creditat cu 21%.