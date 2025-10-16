Sora lui Carmen Dan, ridicată de Poliție, într-un dosar de înșelăciune / Cum funcționa mecanismul prin care anchetatorii spun că a fost provocat un prejudiciu de 1,3 milioane de euro / Fosta ministră, audiată și ea

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, este suspectată că, alături de o altă femeie, a reușit să înșele mai multe persoane, pe care le-au convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective, au declarat pentru HotNews surse judiciare.

În acest dosar a fost chemată la audieri și Carmen Dan, în caitate de martor.

„Organele de anchetă sunt singurele în măsură să stabilească gradul de vinovăție. Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Nu avem o relaţie … (n.r. – cu sora ei). Nu eram apropiate”, a spus Carmen Dan, la sosirea la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, potrivit imaginilor difuzate de Antena3CNN.

Poliția Capitalei a anunțat, joi, că polițiștii au pus în executare 16 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului Tribunalului București. În acest dosar se fac cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

„În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale”, spune Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

Poliția mai spune, în comunicat, că, pentru a câștiga încrederea persoanelor înșelate, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri, iar cele două femei sunt duse la audieri.

Carmen Dan, audiată în calitate de martor

Conform surselor HotNews, una dintre cele două femei este Simona Stan, sora lui Carmen Dan. Ea și cealaltă femeie vizată în dosar au pretins că sunt „persoane importante” de la OMV PetromSA și Transpeco Logistic &Distribution și au înșelat 6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi. Le-au spus că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și că, dacă le dau banii repede, intră în posesia lor. Aceste bunuri există, în realitate, dar nu aparțineau firmelor invocate de cele două, iar acestea nu aveau niciun drept de proprietate asupra lor.

Potrivit surselor citate, cele mai multe dintre persoanele înșelate au venit prin intermediul celeilalte femei, care are un salon de cosmetică în București.

Astfel, victimele au plătit sume cuprinse între 67.000 de euro și 426.000 de euro, pentru mai multe mașini Mercedes G Class sau Audi Q5 și pentru apartamente în București, în zone precum Piața Unirii.

Conform acelorași surse, numele lui Carmen Dan şi al lui Cristi Borcea erau folosite de sora fostei ministre pentru a vinde malinile și apartamentele pe care nu le deţinea.