Sorin Grindeanu acuză politizarea încercărilor de schimbare a legilor justiției. „PSD nu e parte la așa ceva”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, marți, că discuția despre o eventuală modificare a legilor justiției este una politizată, el amintind că lideri ai USR au dosare în justiție. Grindeanu susține că modificările ar trebui propuse de „profesioniști”.

Când a fost întrebat cum vede PSD modificările legile justiției, Sorin Grindeanu a spus: „Ne-am ținut departe de acest subiect”.

Deși nu a exclus posibilitatea modificării cadrului legislativ care reglementează activitatea sistemului judiciar, Grindeanu susține că ar trebui să se facă doar pe baza propunerilor făcute de „profesioniști”.

„Am văzut că sunt anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției. L-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale, și – iertat să-mi fie, o parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripții – care vrea dintr-o dată schimbări. Eu nu spun că nu sunt necesare, orice lege poate să fie îmbunătățită. Dar eu cred că în acest domeniu profesioniștii trebuie să vorbească”, a spus Grindeanu.

„Din punctul meu de vedere, sunt forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte la așa ceva”, a conchis liderul social-democraților.

Președintele USR Dominic Fritz a cerut, joi, rezolvarea situației din justiție, rezolvare care nu poate fi decât politică, din moment ce și cauza a fost tot una politică.

„Miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit. Prescrierile și achitările vin pe bandă rulantă, prejudiciile de zeci de milioane de euro se șterg”, a acuzat Fritz într-un mesaj pe Facebook.

„Îl invit pe premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe ceilalți parteneri la guvernare să ne susțină în aceste demersuri. Într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță, nici eu, nici oricare justițiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare legile justiției pentru ca toți cetățenii să aibă acces la o justiție cu adevărat independentă, care își ia în serios misiunea anticorupție”, a mai spus Fritz în postarea de pe Facebook