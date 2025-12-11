USR cere ministrului PSD al Justiției să-l demită imediat pe șeful DNA, Marius Voineag / Ce spune Fritz despre „revolta născută de documentarul Recorder”

USR a cerut joi ministrului Justiției, Radu Marinescu, să-l demită imediat pe Marius Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor”, a spus liderul USR, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, cauza situației din justiție este politică, și rezolvarea ei nu poate fi decât tot politică.

„Miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit. Prescrierile și achitările vin pe bandă rulantă, prejudiciile de zeci de milioane de euro se șterg”, a acuzat Fritz într-un mesaj pe Facebook.

„Știm cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Știm cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD și PNL. Și știm și cine sunt executanții, din ambele tabere”, afirmă liderul USR.

El spune că partidul său s-a opus „încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiției, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenței Justiției începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare și s-au găsit alții mai cooperanți.”

Ce trebuie făcut concret acum, potrivit USR:

Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui.

Ministerul Justiției trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum.

Competența pe corupție în justiție înapoi la DNA!

„Îl invit pe premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe ceilalți parteneri la guvernare să ne susțină în aceste demersuri. Într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță, nici eu, nici oricare justițiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare legile justiției pentru ca toți cetățenii să aibă acces la o justiție cu adevărat independentă, care își ia în serios misiunea anticorupție”, a mai spus Fritz în postarea de pe Facebook, făcând apel la utilizatorii rețelei sociale să-i distribuie mesajul. În prima oră de la postare, aceasta a adunat aproape 800 de share-uri.