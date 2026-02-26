Sorin Grindeanu: „Bolojan nu e premierul USR” / Cum răspunde PSD ultimatumului PNL

După ce PNL i-a cerut lui Grindeanu să decidă dacă PSD rămâne sau nu la guvernare până la următoarea ședință a coaliției, social-democrații transmit că celelalte partide „trebuie să își amintească faptul că actualul Guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD”. Sorin Grindeanu a transmis, într-o conferință de presă, că până acum, a simțit că Ilie Bolojan a fost doar premierul USR, nu al întregii coaliții.

„Cei care mă cunosc pe mine și pe echipa mea, știu ca reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip. Cred că e necesar să fac anumite clarificări. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid”, a spus Sorin Grindeanu când a fost întrebat într-o conferință de presă la Constanța, despre ultimatumul primit de la PNL.

El a spus că atunci când din coaliție fac parte patru partide și grupul Minorităților Naționale, premierul răspunde în fața tuturor. „Domnul Bolojan nu este doar premierul USR. E și premierul PSD, UDMR, chiar și al PNL. E premierul coaliției”, a adăugat liderul PSD.

„În aceste luni noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost mai degrabă premierul unei formațiuni din această coaliție. Și aia nu e PNL, e USR”, a mai precizat Grindeanu.

Ce spune de o guvernare fără USR

Întrebat de reporterii prezenți dacă își dorește o guvernare fără USR, Grindeanu a spus că nu ar fi corect să-și exprime opinia înainte de finalizarea consultării interne din partid.

„Ar fi unfair (n.red. – nedrept) din partea mea înainte de consultarea interna sa mi spun punctul de vedere. Aceasta consultare va avea loc peste câteva săptămâni. Am o opinie, evident”, a fost răspunsul președintelui PSD.

PSD a anunțat că va face o consultare internă privind rămânerea în coaliția de guvenare după ce va fi întocmit bugetul pe 2026, pe care a afirmat că-l va susține doar dacă cuprinde și măsurile PSD.

„Pentru PSD nu există varianta susținerii unui guvern minoritar”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Nu am cerut PNL să vină cu un alt premier”

Înainte de conferință de presă a lui Grindeanu, PSD a transmis într-un comunicat de presă că nu a cerut niciodată PNL să vină cu o altă propunere de premier în locul lui Ilie Bolojan și nici USR să retragă miniștrii din Guvern.

„PSD nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul Guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD”, transmit social-democrații.

Ei spun că din acest motiv au „dreptul suveran și democratic” de a analiza intern dacă rămân sau nu la guvernare.

„PSD a anunțat public, cu mai multe luni în urmă, că a demarat acest proces de consultare internă și că decizia finală va depinde inclusiv de propunerea de buget pentru anul 2026. De asemenea, PSD reamintește că dezbaterea internă a fost determinată de numeroasele încălcări ale Acordului Politic al Coaliției, de către unii parteneri de guvernare, care au impus decizii în guvern fără consultare și fără un consens în Coaliție”, mai spune PSD.

Social-democrații au decis în decembrie, în urma unei ședințe a conducerii partidului că partidul va intra într-o perioadă de analiză.

„Sunt şase luni de când există această coaliţie, există acest Guvern. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare”, spunea atunci Sorin Grindeanu.

„Susținerea PSD nu poate fi acordată în orice condiții”

Partidul condus de Sorin Grindeanu transmite că a avut o conduită corectă „când, în pofida diferențelor doctrinare majore față de celelalte partide din coaliție, a susținut prin vot formula de guvernare”.

„Însă susținerea PSD nu poate fi acordată în orice condiții și indiferent de câte ori se încalcă Acordul Politic de către celelalte partide”, mai spun social-democrații.

„PSD a cerut și cere în continuare partenerilor să respecte interesele alegătorilor PSD care au mare pondere în structura electorală a actualei Coaliții. Ca atare, este legitim ca PSD să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii. Iar după perioada de austeritate severă este absolut necesar ca în viitorul buget al țării să se aloce fonduri pentru sprijinirea acestor categorii vulnerabile.”, arată PSD.

PNL, ultimatum pentru Grindeanu

Reacțiile din PSD vin după ce PNL a cerut public ca până la următoarea ședință a coaliției în care se discută despre bugetul pe anul 2026 PSD să decidă dacă rămâne sau nu la guvernare.

PNL a transmis că schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier nu este ceva negociabil, pentru că premierul are susținerea liberalilor, în contextul în care Grindeanu a declarat că social-democrații dezbat inclusiv dacă mai vor continuarea Guvernului Bolojan sau vor solicita alt premier de la PNL.

PNL îi cere președintelui PSD Sorin Grindeanu „să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”: „PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă”.

„PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD, ca până la următorul moment al discutării acestuia să își clarifice de urgență poziția. PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit”, au transmis liberalii.