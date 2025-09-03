Sorin Grindeanu, după fotografia lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă de la Beijing: „E opțiunea dânșilor”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus, miercuri, că participarea foștilor premieri și președinți ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, este o „opțiune personală”.

Grindeanu nu a fost categoric în a critica participarea lui Năstase și Dăncilă la marea paradă militară de la Beijing, dar a susținut că „dacă aș fi fost în locul lor în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar este opțiunea personală, nu de partid, nu are nicio legătură”.

„E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Linia PSD o știți: pro-europeană”, a adăugat liderul social-democraților.

Întrebat dacă România ar trebui să aibă relații mai strânse cu țările care au fost invitate în capitala Chinei, inclusiv cu Federația Rusă, Grindeanu a replicat că „e loc de relații mai strânse cu Statele Unite și relații și mai strânse cu Uniunea Europeană”.

„Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzandu-se unul pe celălalt, ci fiind complementare. Și relația transatlantică și cea cu Uniunea Europeană”, a conchis el.

Năstase și Dăncilă la Beijing

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, au participat miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

În câteva fotografii distribuite de agenția de presă rusă Sputnik, Adrian Năstase este văzut pe ultimul rând împreună cu soția sa, Dana, iar lângă cei doi este și Viorica Dăncilă.

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Singurul lider din Uniunea Europeană care este la Beijing este premierul slovac Robert Fico, care a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, în capitala Chinei.

Șefa Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu, a criticat apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.