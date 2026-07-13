Sorin Grindeanu anunț virulent la adresa PNL-USR: „Eu vă anunț ceva – din acest moment” / „Nu s-a mai făcut niciun kilometru de autostradă. Unul!”

„Eu vă anunț ceva – din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu această pestă, a haștagilor ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României”, a afirmat luni seară, într-o manieră fermă, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, după ce noua rundă de negocieri organizată la Palatul Cotroceni a eșuat.

„Avem un guvern demis de peste 170 de zile cu un număr record, avem un președinte al partidului condamnat (referire la Dominic Fritz, n.r.), avem un primar condamnat (Ciprian Ciucu, n.r.), un partid PNL care atacă anumite legi ale Justiției. Cam asta este tabloul de bord și tot ei au pretenția, înjurând PSD-ul de dimineață până seara, de la moțiune incoace”, a spus Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat postului România TV.

„Înjurătura la adresa PSD nu ține loc de a plăti facturi, (ei – PNL și USR, n.r.) continuă să facă un singur lucru de când guvernează singuri – să înjure PSD. Vreți să rămâneți? Treceți-vă legile! Nu aveți pretenții să fie votate de către PSD fără să le discutăm, fără să fie în transparență publică, fără să ai discuții cu partenerii sociali, cum am avut cu sindicatele. Invitați sindicatele”, a adăugat el.

„Și atunci PSD-ul este de vină. Eu vă anunț ceva – din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu această pestă, a haștagilor ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu acești domni, care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică: înjurătura la adresa PSD. Vă dau un exemplu foarte simplu: a plecat PSD-ul de la Ministerul Transporturilor și a plecat de luni bune. Iarăși nu se mai dă niciun kilometru de autostradă în circulație. Dom’le, unul! Unul singur… Intrase România pe un făgaș normal, se construiau lucruri”, a mai afirmat Sorin Grindeanu

„Merită acest lucru! Ne apucăm să facem plângeri penale. Fiind un guvern minoritar, au pretenția să-i susținem? Păi noi i-am demis! De ce credeți că PSD e bun doar de rezervă? Nu mai e cazul”, a completat liderul PSD.

În paralel, și președintele PNL, Ilie Bolojan, a oferit un interviu luni seară postului B1 TV.

Ce s-a întâmplat la noua rundă de negocieri de la Cotroceni

Declarațiile liderului social-democrat au venit după noua rundă de negocieri de la Palatul Cotroceni între partidele fostei coaliții, desfășurată luni dimineață, întâlnire care nu s-a soldat cu o soluție pentru depășirea crizei guvernamentale, prilejuind doar noi atacuri între PSD, pe de o parte, PNL și USR, de cealaltă.

Discuțiile partidelor din fosta coaliție de guvernământ cu Nicușor Dan a avut loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partidele catalogate drept „prooccidentale” – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan –, însă șeful statului a transmis că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi.

Întâlnirea a durat circa două ore și s-a încheiat fără a se contura o soluție pentru un nou guvern, potrivit surselor HotNews din partide.

Șansele pentru învestirea unui nou guvern până la finalul lui iulie sunt aproape excluse, au declarat aceleași surse.

În întâlnirea de la Cotroceni s-a discutat și despre PNRR, fără a se conveni asupra momentului convocării unei sesiuni extraordinare a parlamentului în care să se aprobe actele normative asumate prin acest program. Surse participante la discuții susțin însă că PSD ar condiționa votul pentru legile PNRR de demisia lui Ilie Bolojan.

Înaintea întâlnirii de luni, surse HotNews din Administrația Prezidențială au vorbit despre două variante de lucru. Prima, desemnarea unui premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un guvern format din toate partidele fostei Coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui guvern minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire.

Anunțul lui Grindeanu după întâlnirea de la Cotroceni

Partidele nu au ajuns la un acord privind o soluție care să deblocheze criza politică, a anunțat anterior în cursul zilei Sorin Grindeanu, la capătul celor două ore de discuții la Palatul Cotroceni.

„Am avut discuții de aproape două ore. În prima parte pe legile din PNNR și poziția partidelor. Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Cei care și-au îngrădit spațiul de lucru sunt PNL și USR care au acele decizii privind guvernare cu PSD. Nu s-a degajat o soluție”, a spus liderul PSD, într-o conferință de presă.

El a cerut demisia premierului interimar Ilie Bolojan ca un prim pas pentru deblocarea crizei.

„Ilie Bolojan nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică ci doar să continue să ocupe funcția de premier cât mai mult posibil. Dacă ar vrea să deblocheze situația, un prim pas ar fi să facă un gest prin care să arate că nu ține de scaunul din care a fost demis. Un prim gest de bună credință ar fi să fie alt premier interimar care să nu aibă încărcătură politică”, a declarat Grindeanu.

În ședința de la Palatul Cotroceni, nu s-au discutat nume de posibili premieri, a precizat președintele PSD.