Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România este „într-o situație mult mai proastă economic decât acum un an și jumătate” și îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a lăsat o „gaură” de 50 de miliarde de lei, pentru că a luat toate măsurile „doar din perspectivă de câștig politic”.

Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu la postul Antena 3, că România a fost supusă, în ultimul an şi jumătate, unor „politici dure din perspectiva deficitului”, dar că după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan situația nu este mai bună.

„Economia României este în scădere (…) Avem cea mai mare TVA, avem cea mai mare inflație din Europa, avem 12 luni consecutive de scădere, dacă nu chiar mai bine, a consumului. Avem zeci de mii de șomeri în plus și pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situație mult mai proastă decât acum un an și jumătate”, a afirmat liderul PSD de la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Întrebat la cât se ridică „gaura” bugetară lăsată de Guvernul Bolojan, Sorin Grindeanu a afirmat: „Vorbim o sumă în jur de 50 de miliarde…”.

„Am ajuns acum, un an și jumătate după, să vedem că suntem într-o situație mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an și jumătate. Și toată această suferință la care au fost supuși atât românii, cât și economia țării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a adăugat el.

Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a luat toate măsurile „doar din perspectivă de câștig politic”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat, joi, că raportul ministrului Finanțelor cu situația bugetului, cerut de PSD dar și de premierul Luca Niculescu, va fi prezentat, el arătând că acesta este aproape de finalizare.

„Aproape imposibil să închidem în deficitul asumat”

Antena 3 a relatat joi seară că a intrat în posesia unui draft al Ministerului Finanțelor, datat 24 noiembrie 2026, care arată că România are o gaură de aproape 50 de miliarde de lei în buget. Potrivit documentului citat, 47,6 miliarde de lei reprezintă cheltuieli și obligații fără finanțare suficientă, dintre care 19,1 miliarde sunt plăți certe.

Cele mai mari sume apar în dreptul hotărârilor judecătorești și salariilor, cu 15,7 miliarde de lei, și al proiectelor cu finanțare europeană, cu 12,3 miliarde de lei. Urmează Sănătatea, cu 8 miliarde de lei, programele naționale de dezvoltare, cu 6,1 miliarde, și programul SAFE, cu 4,9 miliarde de lei.

În interviul acordat lui Mihai Gâdea, Sorin Grindeanu a avertizat că, în aceste condiții, va fi extrem de greu ca România să încheie anul cu deficitul asumat. „Suntem aproape de imposibil”, a declarat șeful PSD la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă a vorbit cu președintele sau cu șeful guvernului despre acest „hău de 50 de miliarde”, Sorin Grindeanu a spus că vorbește „aproape zilnic cu premierul”. „Încercăm împreună, eu încerc să îl ajut, să găsim soluții și vom încerca, prin buget, să repunem România pe o direcție corectă”.

„Știți, noi ne-am asumat ca țară că vom închide anul la deficitul pe cash 6,2 și pe ESA cu 6,6. Sper din tot sufletul să putem să facem acest lucru. Suntem aproape de imposibil. Eu cred că unele lucruri au vrut să fie gestionate prost”, a susținut el.

„Am ajuns în situația să plătim 15 miliarde de lei magistraților din încăpățânarea lui Bolojan”

„Când vorbim de miliarde bune, de exemplu la magistrați, și când vorbim de un război pe care l-ai dus cu magistrații doar pentru a câștiga simpatia populară, că te bați cu pensiile magistraților, cu salariile magistraților, acolo n-a fost decât o mișcare politică din partea domnului Bolojan, fără niciun fel de dubii, provocând non-stop un conflict cu magistrații”, a acuzat Grindeanu, potrivit antena3.ro.

„Vă rog să luați declarațiile noastre din urmă cu un an, un an și ceva, în care am spus: domnule, hai să stăm de vorbă cu oamenii aceștia, hai să vedem și vom găsi, sunt convins, un punct de vedere comun. Nu. S-a jucat politic de către fostul prim-ministru, tocmai fiindcă știa că are de câștigat dacă se opune magistraților pe această temă. Și uite unde am ajuns. Am ajuns să fim în situația să plătim 15 miliarde de lei. Imens, imens, domnule Gâdea, dintr-o încrâncenare, încăpățânare și din lucruri care puteau fi gestionate altcumva”, a continuat el.

„Dar aici eu sunt convins că primul-ministru Luca Niculescu va găsi dialogul necesar cu reprezentanții instituțiilor din justiție, astfel încât această sumă, am convingerea că această sumă va putea fi eșalonată, să nu fie apăsat bugetul din prima cu această sumă”, a conchis Sorin Grindeanu.

***

Guvernul va apela la experți din Grecia pentru a crește colectarea taxelor și impozitelor

Când va prezenta ministrul de Finanțe situația financiară a țării. Nazare spune și ce trebuie ca să fie evitată creșterea taxelor în 2027