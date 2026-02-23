Soția premierului Spaniei scapă deocamdată de trimiterea în fața juraților, însă ancheta pentru corupție continuă

Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată „prematur” şi insuficient motivată, informează AFP, citând un document emis luni de respectiva instanţă, transmite Agerpres.

„Decizia adoptată de magistratul-judecător de instrucţie’ este ‘prematură şi lipsită de motivare din punct de vedere factual, normativ şi procedural”, a scris tribunalul în apelul depus de Begona Gomez, conform documentului purtând data de 20 februarie. Soţia lui Sanchez este acuzată de deturnare de fonduri publice, trafic de influenţă şi corupţie.

Procedura penală nu poate continua în stadiul actual întrucât lipsesc „indicii raţionale suficiente”, argumentează tribunalul, cerând revenirea la statutul de anchetă preliminară.

Din aprilie 2024, soţia premierului Sanchez face obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

Fratele lui Sanchez va fi judecat pentru trafic de influență

Între timp, judecătorul de instrucţie Juan Carlos Peinado a extins ancheta la alte delicte, suspectând mai ales că asistenta ce îi fusese repartizată lui Gomez dată fiind funcţia soţului său a ajutat-o şi în activităţile profesionale exterioare.

Dacă această muncă a servit „activităţile private ale Begonei Gomez”, faptul ar putea „constitui o deturnare de fonduri publice în beneficiul unor interese private”, arăta judecătorul.

Şi alţi apropiaţi ai premierului socialist Pedro Sanchez se află în centrul unor dosare judiciare. Printre ei se numără fratele premierului, David Sanchez, care va fi judecat în mai pentru trafic de influenţă, şi procurorul general spaniol Alvaro Garcia Ortiz, condamnat în noiembrie pentru încălcarea secretului judiciar.

Fosta sa mână dreaptă şi ex-ministru al transporturilor, José Luis Abalos, a fost plasat în arest preventiv într-un vast dosar privitor la prezumtivă dare de mită, în care mai este implicat şi un înalt responsabil al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez.