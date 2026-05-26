„SpaceX are guvernul SUA prins într-o capcană”: Mutarea făcută de compania lui Elon Musk în timpul războiului din Iran

Pe măsură ce dronele kamikaze americane ghidate de rețeaua Starlink a lui Elon Musk începeau să provoace pagube tot mai mari în războiul împotriva Iranului, oficiali ai SpaceX au ajuns la o concluzie: Pentagonul ar trebui să plătească mai mult pentru accesul la rețeaua lor de internet prin satelit, relatează Reuters.

În decurs de câteva săptămâni de la declanșarea campaniei de bombardamente americano-israeliene, în 28 februarie, directori ai SpaceX s-au întâlnit cu oficiali ai Pentagonului. Șefii companiei le-au spus oficialilor militari că armata plătea aproximativ 5.000 de dolari pentru conexiune per terminal, dar că folosește în mod real un nivel superior de serviciu.

Două surse familiarizate cu situația și documente interne ale Pentagonului obținute de Reuters afirmă că „prețul corect” evaluat de directorii SpaceX era de aproximativ 25.000 de dolari per terminal, de cinci ori mai mare.

Neînțelegerile au vizat în principal utilizarea Starlink pe dronele sinucigașe LUCAS – un model american ieftin, comparabil cu dronele Shahed iraniene, care pot survola o zonă-țintă înainte de a se prăbuși pentru a exploda la impact.

Tensiuni tot mai mari între Pentagon și SpaceX

Însă acesta este doar un exemplu dintr-o serie de tensiuni tot mai mari între Pentagon și SpaceX din cauza prețurilor practicate de compania aerospațială condusă de Elon Musk pentru Starlink, constelația sa de sateliți ce poate oferi internet în bandă largă. Situația a fost confirmată pentru Reuters de cinci surse separate și documente interne ale armatei.

Pentagonul, care încearcă să ajute cetățenii iranieni să ocolească întreruperile de comunicații impuse de guvern, s-a aflat de asemenea în dezacord cu SpaceX în privința prețurilor pentru un plan de a oferi populației Iranului conexiuni direct-pe-telefon („direct-to-cell”) cu Starlink, similare serviciilor 5G, au declarat două dintre surse.

Disputele care continuă, dezvăluite în premieră marți de Reuters, arată cum dependența tot mai mare a Pentagonului de SpaceX îi oferă lui Musk o influență considerabilă asupra unui pilon critic al securității naționale a SUA.

Reuters notează că aceste tensiuni au izbucnit tocmai când SpaceX încearcă să își crească veniturile înaintea listării pe bursă a companiei, care ar putea fi printre cele mai mari din istorie și necesită aprobarea autorităților de reglementare.

Drone kamikaze LUCAS folosite de forțele armate americane, FOTO: Handout, U.S Air / Zuma Press / Profimedia

SpaceX vinde forțelor armate americane terminale specializate

Spre deosebire de terminalele comerciale Starlink disponibile în magazine, SpaceX vinde Pentagonului o versiune militară numită Starshield, în baza unui acord din 2023. Terminalele Starshield se pot conecta atât la sateliții comerciali ai Starlink, cât și la o constelație separată, mai securizată.

SpaceX a susținut că dronele LUCAS operau în condiții care se apropiau mai mult de abonamentul său din categoria aviației, nu de un serviciu mai ieftin pentru transmisiuni către sol sau mobilitate. Oficialii Pentagonului au argumentat că prețul de 25.000 de dolari – o taxă lunară pentru fiecare terminal – era conceput pentru aeronave, nu pentru drone kamikaze care foloseau conexiunea Starlink doar pentru câteva minute sau ore, potrivit uneia dintre sursele Reuters.

Pentagonul, care intensifica loviturile asupra Iranului în momentul întâlnirii cu directorii SpaceX, a acceptat în cele din urmă să plătească prețul majorat cerut de companie.

SpaceX nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters, în timp ce Pentagonul a refuzat să comenteze informațiile obținute de agenția internațională de presă privind creșterea prețurilor de către SpaceX.

Însă un oficial al Pentagonului a afirmat într-o declarație remisă Reuters că biroul responsabil de achiziția terminalelor, Commercial Satellite Communications Office, lucrează la identificarea altor companii care pot oferi astfel de servicii.

De ce negociază dur compania lui Musk cu armata SUA

Însă nicio altă companie nu oferă o alternativă comparabilă cu Starlink, care a devenit un instrument din ce în ce mai esențial în războiul modern, după cum a arătat încă din 2022 invazia rusă în Ucraina.

Rețeaua de sateliți Starlink oferă acoperire globală, permițând comunicații pe câmpul de luptă și ghidaj de precizie chiar și în zone îndepărtate. Constelația de aproximativ 10.000 de sateliți înseamnă procentual peste 60% dintre sateliții aflați pe orbită – depășind net constelațiile construite de alte companii, inclusiv OneWeb și Amazon Leo.

Riscurile dependenței de Starlink au devenit evidente pentru prima dată în timpul războiului din Ucraina, când Musk a ordonat oprirea serviciului Starlink în anumite părți ale țării în 2022, în timp ce forțele ucrainene avansau asupra pozițiilor rusești, perturbând o contraofensivă-cheie, potrivit unor relatări Reuters anterioare.

Mai recent, testele Marinei SUA au fost perturbate vara trecută, după ce o întrerupere globală a Starlink a tăiat conexiunea unor ambarcațiuni militare fără echipaj, lăsându-le să plutească în derivă în ocean.

Antenă a sistemului prin satelit Starlink, FOTO: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimedia

„SpaceX are guvernul SUA prins într-o capcană”

Clayton Swope, cercetător la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank axat pe securitate națională, a declarat pentru Reuters că, spre deosebire de contractorii tradiționali din domeniul apărării, SpaceX are o pârghie mai mare asupra Pentagonului.

Acest lucru se datorează faptului că SpaceX are și o piață comercială importantă pentru Starlink, pe lângă afacerile sale cu lansări de rachete și inteligență artificială.

SpaceX își obține de la guvernul SUA în jur de 20% din veniturile sale, potrivit unui document oficial depus la Autoritatea pentru Burse și Valori Mobiliare de la Washington.

„SpaceX are cu siguranță guvernul SUA prins într-o capcană”, afirmă Swope.

Prețurile cerute de compania lui Musk provoacă deranj la Pentagon

Rețeaua Starlink s-a dovedit crucială în alte operațiuni. După ce Iranul a reprimat protestele din ianuarie, ucigând mii de oameni, administrația Trump a introdus clandestin peste 6.000 de terminale Starlink pentru a oferi acces la internet cetățenilor, potrivit unor informații publicate anterior de cotidianul financiar The Wall Street Journal.

Însă, pe măsură ce războiul început la finalul lunii februarie s-a intensificat, autoritățile iraniene au confiscat terminalele și au desfășurat dispozitive de bruiaj în marile orașe pentru a perturba conexiunile, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul.

În decurs de o săptămână de la începutul conflictului, oficialii Pentagonului au început discuții cu SpaceX despre implementarea unui serviciu direct-pe-telefon care ar putea ocoli aceste perturbări. Capacitatea, similară unei conexiuni 5G, ar permite utilizatorilor să se conecteze fără terminale la sol.

SpaceX, care a generat 11,4 miliarde de dolari din veniturile Starlink în 2025, a propus să perceapă până la 500 de milioane de dolari pentru lansarea acestei capacități, plus o taxă lunară suplimentară de 100 de milioane de dolari pentru operare, potrivit documentelor interne ale Pentagonului.

Situația a stârnit îngrijorare în rândul oficialilor din domeniul apărării din cauza prețului.

Reuters notează că nu a putut stabili dacă Pentagonul și SpaceX s-au înțeles în cele din urmă pe acest subiect.