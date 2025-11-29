Spania încearcă să limiteze „pe cât posibil” impactul economic al focarului de pestă porcină, după ce zeci de țări au suspendat importurile

Autoritățile spaniole se străduiau sâmbătă să limiteze impactul economic al unui focar de pestă porcină africană, la o zi după ce au raportat primele cazuri la nivel național din ultimele trei decenii, în regiunea Catalonia, transmite AFP.

Virusul nu afectează oamenii, dar este extrem de contagios și fatal pentru porci, iar un focar ar putea fi devastator pentru industria cărnii de porc din țară.

Ministrul spaniol al agriculturii, Luis Planas, a declarat sâmbătă că guvernul dorește să limiteze „pe cât posibil” impactul economic asupra sectorului agricol.

Spania este al treilea producător mondial de carne de porc și derivate

Oficialul a precizat într-o conferință de presă că Spania, al treilea cel mai mare producător mondial de carne de porc și derivate din carne de porc, exportă aproape 3 milioane de tone în fiecare an către peste 100 de țări.

Planas a spus că o treime dintre țările în cauză au oprit importurile din Spania – o măsură automată de siguranță când este detectată pesta porcină africană.

Mexic, una dintre principalele piețe ale Spaniei, a anunțat oficial suspendarea importurilor, vineri, la scurt timp după ce oficialii din Catalonia au raportat testarea pozitivă a doi mistreți, o premieră negativă pentru țară după noiembrie 1994.

„Trebuie să ne concentrăm toate eforturile pe încercarea de a eradica, elimina toate cazurile posibile și preveni răspândirea virusului”, a mai spus ministrul spaniol al agriculturii.

Autoritățile comunități autonome spaniole Catalonia au instituit două perimetre în jurul zonei afectate și au limitat activitățile în aer liber.

Pesta porcină africană este prezentă la ora actuală în mai multe țări europene.

Sursa foto: Solucionfotografica | Dreamstime.com