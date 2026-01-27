Spania monitorizează în Mediterana un petrolier din flota fantomă a Rusiei. Nava are probleme tehnice

Spania a anunţat marţi că monitorizează situaţia unui petrolier confruntat cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine „flotei din umbră” a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile impuse de ţările occidentale, relatează AFP.

Petrolierul „Chariot Tide, o navă sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent cu viteza de 7 noduri (circa 13 km/h) în direcţia Tanger Med (în Maroc)”, în urma unei defecţiuni la motor, a declarat o sursă din Ministerul spaniol al Transporturilor.

Nava, supusă sancţiunilor europene şi britanice pentru transportul de petrol rusesc, era acostată pe 30 decembrie într-un terminal petrolier din nord-vestul Rusiei, conform datelor de monitorizare a traficului maritim. Ulterior, pe 22 ianuarie, petrolierul a suferit o defecţiune la motor în timp ce trecea prin strâmtoarea Gibraltar.

Autorităţile marocane au preluat iniţial coordonarea operaţiunilor de asistenţă a navei, dar aceasta a fost împinsă de curenţii marini către est, în apele internaţionale dintre Spania şi Africa de Nord, până la aproximativ 33 de mile nautice (circa 60 km) de coasta spaniolă, situaţie ce a determinat intervenţia autorităţii naţionale spaniole de siguranţă maritimă.

Potrivit surselor spaniole, petrolierul efectuează în continuare manevre pentru a încerca să ajungă la Tanger, în timp ce se află „sub escorta” unei nave spaniole. Sursele nu precizează însă dacă petrolierul este încărcat cu petrol care, din punctul de vedere al UE, ar fi supus sancţiunilor.

În jur de 600 de nave se află pe lista acestor sancţiuni impuse Rusiei de către UE după declanșarea invaziei în Ucraina. Aşa-numita „flotă din umbră” este estimată la circa 1.400 de nave, unele dintre ele vechi şi în stare tehnică precară. Această flotă a fost creată de Rusia pentru ca sancţiunile occidentale să nu-i perturbe exporturile de petrol.