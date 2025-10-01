Spitalul din Iași unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate sau „peste valoarea contractului”

Un raport al Curții de Conturi, publicat pe 18 septembrie 2025, arată că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”. În luna septembrie 7 copii cu afecțiuni grave internați aici au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens.

La începutul anului 2024, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a încheiat, prin achiziție directă, trei contracte pentru servicii de curățenie pentru spațiile interioare și trei pentru servicii de curățenie în exterior.

Toate aceste contracte au făcut obiectul unei verificări a Curții de Conturi, anul trecut, iar în urmă cu o lună instituția a publicat un raport cu neregulile descoperite. Conform documentului, în urma auditului autoritatea a constatat că:

„au fost efectuate plăți peste valoarea contractului de servicii atribuit, valoarea acceptată la plată și decontată în plus fiind de 37.954,10 lei”.

„au fost acceptate la plată și decontate facturi cuprinzând contravaloarea serviciilor aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal, valoarea facturată și decontată necuvenit fiind de 8.323,94 lei”.

„au fost acceptate la plată și decontate servicii de curățenie care nu sunt confirmate a fi realizate de operatorul de servicii și nici de către reprezentantul spitalului în valoare de 8.949,87 lei”.

Valoarea totală a abaterilor constatate de inspectorii Curții de Conturi a fost de 55.227,91 lei.

Servicii de curățenie „care nu sunt confirmate a fi realizate”

Controlul a descoperit, printre altele, că „s-au acceptat la plată și s-au achitat facturi aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal”.

În cazul unui contract valabil din data de 7 februarie, spitalul a plătit separat o factură în valoare de 45.815 lei, însoțită de documente privind servicii prestate și pentru perioada 5.02.2024-06.02.2024. Factura ștampilată și semnată de Serviciul achiziții, în baza contractului din 7 februarue, era de 8.323,94 lei.

În plus, „s-au acceptat la plată și s-au decontat servicii de curățenie în valoare totală 8.949,87 lei care nu sunt confirmate a fi realizate de operatorul de servicii și nici de către reprezentantul spitalului”, au mai constatat inspectorii Curții de Conturi.

Curtea de Conturi recomandă recuperarea prejudiciului

Documentul indică drept cauze ale acestei situații „funcționarea deficitară a mecanismelor sistemului de control intern” de la nivelul spitalului.

Consecințele, potrivit documentului, sunt „supraevaluarea obligațiilor de plată, precum și afectarea bugetului prin decontarea unor servicii care fie nu fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal”.

Echipa de control a recomandat „stabilirea persoanelor răspunzătoare, coroborat cu înregistrarea în contabilitate și recuperarea integrală a plăților nelegale și prejudiciilor” aduse spitalului.

Termenul de implementare indicat în raport este 27.02.2026.

Rogobete: „Un haos administrativ mai mare nu am mai văzut demult”

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în ultimele săptămâni. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a acuzat faptul că focarul de Serratia marcescens a fost raportat târziu.

Rogobete a trimis la spitalul din Iași Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, ale căror controale sunt în desfășurare.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut demult într-un spital. Și am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, cu multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3, după ce sâmbătă a mers la Iași împreună cu echipele de control.