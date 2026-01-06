Sprijin vital, din partea uneia dintre cele două țări care s-au opus până acum, obținut de Comisia Europeană pentru controversatul acord UE-Mercosur

Protest al fermierilor europeni la Bruxelles, Belgia, pe 18 decembrie 2025. FOTO: Werner Lerooy / Alamy / Profimedia

Comisia Europeană pare să fi câștigat, marți, sprijinul crucial al Italiei pentru controversatul acord de liber schimb cu țările din blocul sud-american Mercosur, ceea ce deschide calea ca UE să semneze acordul încă de săptămâna viitoare, scrie Reuters.

Luna trecută, Italia și Franța au spulberat speranțele pentru încheirea acordului în decembrie, afirmând că nu sunt pregătite să îl susțină până când nu vor fi rezolvate temerile fermierilor cu privire la afluxul de produse ieftine care vor fi importate din țările Mercosur, inclusiv carne de vită și zahăr.

Cu toate acestea, premierul italian Giorgia Meloni a salutat scrisoarea trimisă marți de Comisia Europeană, în care se propune accelerarea acordării unui sprijin de 45 de miliarde de euro pentru fermieri, descriind propunerea drept un „pas înainte pozitiv și semnificativ”.

Ministrul italian al agriculturii, Francesco Lollobrigida, a declarat că Uniunea Europeană propune acum creșterea cheltuielilor pentru agricultura italiană, în perioada 2028-2034, în loc să le reducă.

O sursă din UE a spus ulterior că Italia va vota acum în favoarea acordului comercial cu statele Mercosur (care includ Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) la reuniunea de vineri.

Comisia, susținută de țări precum Germania și Spania, încearcă să obțină majoritatea largă a 15 membri ai blocului comunitar, reprezentând 65% din populația Uniunii, necesară pentru a autoriza semnarea acordului de către UE, posibil chiar din 12 ianuarie.

Cel mai mare mare acord al UE în termeni de reduceri taxe vamale

Aceste țări spun că acordul, care a fost elaborat timp de 25 de ani și care ar fi cel mai mare acord al UE în ceea ce privește reducerile tarifare, este vital pentru stimularea exporturilor afectate de taxele de import impuse de SUA și pentru reducerea dependenței față de China prin asigurarea accesului la minerale esențiale.

Având în vedere că Polonia și Ungaria se opun acordului, iar Franța rămâne în continuare critică, poziția Italiei este un factor determinant pentru semnarea acordului.

Comisia a purtat discuții cu statele membre în ultimele două săptămâni, iar blocul comunitar este pe cale să semneze acordul în curând, a declarat un purtător de cuvânt al Executivului condus de Ursula von der Leyen.

Executivul UE a invitat toți cei 27 de miniștri ai agriculturii din țările membre la o reuniune la Bruxelles, miercuri.

Comisarii europeni pentru agricultură, comerț și sănătate ar trebui să ofere asigurări cu privire la finanțarea viitoare a fermierilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) a blocului, inclusiv un fond de criză de 6,3 miliarde de euro (7,4 miliarde de dolari) în următorul buget al UE.

Decizia Comisiei de a fuziona fondurile de coeziune regională și fondurile PAC în următorul buget pe șapte ani a alarmat țările agricole.

Comisia va revizui, de asemenea, controalele la import, incluzând aici nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide, au declarat doi diplomați ai UE.

„Este un moment critic pentru a discuta cererile fermierilor”, a spus unul dintre diplomați.