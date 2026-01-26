Sprijinul americanilor pentru politica lui Trump în domeniul imigrației a ajuns la cel mai scăzut nivel, după împușcăturile mortale din Minneapolis

Studenții protestează împotriva ICE în timpul unei manifestații la Universitatea din Minnesota, pe 26 ianuarie 2026, în Minneapolis, Minnesota. Protestele și demonstrațiile continuă în jurul orașului Minneapolis, în urma uciderii lui Alex Pretti și Rene Nicole Good de către forțele federale din domeniul imigrației. FOTO: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

Gradul de aprobare din partea populației față de politica din domeniul imigrației a președintelui Donald Trump a scăzut la cel mai mic nivel de la revenirea lui la Casa Albă, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos, majoritatea americanilor considerând că măsurile acestuia împotriva imigranților au mers prea departe.

Sondajul, realizat la nivel național între zilele de vineri și duminică ale săptămânii trecute, a colectat răspunsuri înainte și după ce, sâmbătă, ofițerii poliției de imigrare (ICE) au ucis un al doilea cetățean american în Minneapolis, pe asistentul medical Alex Pretti, pe fondul confruntărilor cu protestatarii împotriva trimiterii de agenți ICE în orașele din SUA de către Trump.

Doar 39% dintre americani aprobă activitatea lui Trump în domeniul imigrației, în scădere față de 41% la începutul acestei luni, în timp ce 53% o dezaprobă, potrivit sondajului publicat de agenția de presă Reuters.

Imigrația a fost un punct forte pentru popularitatea lui Trump în săptămânile care au urmat inaugurării celui de-al doilea mandat al său, în ianuarie. În februarie, 50% aprobau politica și 41% o dezaprobau.

Ratingul general de aprobare a lui Trump a scăzut la 38%, egalând cel mai scăzut nivel al mandatului său actual, în scădere de la 41% în sondajul anterior Reuters/Ipsos realizat în perioada 12-13 ianuarie.

Aproximativ 58% dintre respondenți au declarat că agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA au mers „prea departe” în acțiunile lor de represiune, în timp ce 12% consideră că nu au mers suficient de departe și 26% au declarat că eforturile agenților au fost „aproape corecte”. Aproximativ nouă din zece alegători democrați au declarat că agenții au mers prea departe, comparativ cu doi din zece republicani și șase din zece independenți.

Sondajul, realizat online la nivel național, a adunat răspunsuri de la 1.139 de adulți din SUA și a avut o marjă de eroare de aproximativ 3 puncte procentuale.

Uciderea lui Alex Pretti a avut loc după ce, pe 7 ianuarie, un agent al ICE a împușcat mortal, tot în Minneapolis, un alt cetățean american, pe Renee Nicole Good, după ce s-a apropiat de mașina ei oprită.

Alex Pretti și Renee Good aveau 37 de ani.