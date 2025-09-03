StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din culisele teatrului, direct pe scena propriei afaceri. Cum aduce Mădălina culoare în antreprenoriatul românesc

La 30 de ani, Mădălina Niculae (foto), artist vizual din București, și-a transformat pasiunea pentru artă într-o mică afacere creativă. După o perioadă petrecută în scenografie, a decis să renunțe la ritmul solicitant al deplasărilor și, în 2024, a pus bazele propriei afaceri, care îi oferă libertatea de a petrece mai mult timp alături de familie. Așa a luat naștere ludicolora.ro, un brand sub care antreprenoarea creează și vinde ilustrații ludice și colorate, aplicate pe art printuri, felicitări, semne de carte și agende.

Pentru a-și transforma pasiunea într-un business funcțional, Mădălina a apelat la serviciile BT Stup. Prin Stup, artista a deschis firma și a beneficiat de consultanță personalizată, astfel încât etapele birocratice să fie cât mai simple.

Articol susținut de BT Stup