StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Limita imaginației este doar în capul clientului”. Cum a reușit Mihail din Republica Moldova să-și facă afacere la Galați

Născut în Republica Moldova și stabilit la Galați de aproape două decenii, Veste Mihail, 38 de ani, a lăsat în urmă istoria studiată la facultate pentru a scrie propria poveste antreprenorială. A găsit inspirația după o discuție cu un prieten și a deschis, în 2018, dreamwall.ro, un atelier de fototapet fără îmbinări.

Astăzi, lucrează alături de o mică echipă de designeri și tehnicieni și produce fototapet atât pentru spații rezidențiale, cât și pentru proiecte comerciale, colaborând cu designeri de interior și magazine de profil din România. „Limita imaginației este doar în capul clientului”, spune antreprenorul.

