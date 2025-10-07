StartupCafe.ro: VIDEO. Fonduri UE de câte 50.000-300.000 EUR pentru firme micro. Cum a fost la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”

Peste 100 de antreprenori prahoveni au venit la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, organizată săptămâna trecută, la Ploiești, de StartupCafe, pentru a sprijini microîntreprinderile eligibile să atragă fondurile europene de câte 50.000–300.000 EUR disponibile în Programul Tranziție Justă.

Liderii administrației locale și ai mediului de afaceri au încurajat antreprenorii să încerce să atragă fondurile europene disponibile în județul Prahova, dar și în celelalte 5 județe eligibile în Programul Tranziție Justă (PTJ): Gorj, Dolj, Mureș, Hunedoara și Galați.

