Statul va salva cel puțin 90% din banii alocați pentru un jalon PNRR care expiră în câteva zile, susține ministrul energiei

Jalonul 121 privind numirea unor manageri la companiile energetice trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Adică, mai sunt trei zile până la termenul limită. Însă, procesele de selecție pentru aceste companii energetice sunt încă în desfășurare, fapt recunoscut și de ministrul energiei Bogdan Ivan. Întrebat marți de jurnaliști câți bani va pierde România din cauza îndeplinirii parțiale a acestui jalon, ministrul a afirmat că nu poate să răspundă înainte „de a finaliza toate procesele (n.red. de numire a managerilor).

„Din 227 milioane de eurom, vom salva cel puțin 90%”, a declarat Bogdan Ivan, la insistențele jurnalistului HotNews de a oferi o estimare, la Romanian International Energy Conference.

La mai multe companii energetice sunt înregistrate întârzieri în procesele de selecție a managerilor, aceasta în condițiile în care procedurile au fost demarate cu întârziere, au declarat pentru HotNews surse din domeniul energiei.

Ministerul Energiei spune că nu intră în atribuțiile sale numirile din Directoratul Hidroelectrica

Un exemplu este Hidroelectrica unde procedura pentru selectarea unui director general și director financiar a fost demarata abia spre finalul lui septembrie, deși Comisia Europeană a informat încă din luna mai că trebuie noi numiri. Doar pentru cazul Hidroelectrica, România riscă să piardă circa 6-7 milioane de euro.

Aceasta în condițiile în care Hidroelectrica a eșuat să numească un nou director financiar, iar o procedură de selecție durează cel puțin două luni.

Ministerul Energiei a transmis, la solicitarea HotNews, că niciunul dintre candidați nu a îndeplinit criteriile minime pentru a fi selectat.

„Prin adresa transmisă Ministerului Energiei la data de 14.11.2025, Consiliul de Supraveghere ne-a informat că, pentru poziția de Director Financiar (CFO), expertul independent nu a formulat recomandări, întrucât niciunul dintre candidați nu a îndeplinit criteriile minime obligatorii pentru includerea pe lista scurtă în prima etapă a procedurii. În aceste condiții, Consiliul de Supraveghere a dispus reluarea procedurii de selecție pentru această funcție”, a transmis Ministerul Energiei către HotNews.

Acesta susține că „selecția membrilor Directoratului constituie atributul exclusiv al Consiliului de Supraveghere, Ministerul Energiei neavând niciun rol în derularea sau decizia aferentă acestei proceduri”.

Situația a survenit după ce statul român, prin Ministerul Energiei, a fost obligat să reia numirile de șefi la Hidroelectrica, după ce Comisia Europeană a sesizat o serie de nereguli asupra selecției precedente a membrilor din Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Astfel, au fost derulate noi proceduri de selecție a trei membri ai Consiliului de Supraveghere și doi membri ai Directoratului (director general și director financiar).

La ce companii trebuie făcute noi numiri până pe 28 noiembrie

Mai multe companii energetice trebuie să treacă, până în 28 noiembrie 2025, printr-un proces transparent și corect de selecție a noi manageri, pentru ca România să poată obține suma de 228 milioane de euro din PNRR, Jalonul 121 privind guvernanța corporativă.

Sunt vizate 13 companii energetice, însă în cazul a două dintre ele, Ministerul Energiei susține că nu poate face schimbarea directorilor, așa cum solicită Comisia Europeană, potrivit unei informări făcute în luna septembrie de Ministerul Energiei.

Este un jalon întârziat din cererea de plată 3. Comisia Europeană a decis, anul trecut, suspendarea parțială a plăților din PNRR, pe cererea de plată nr. 3. Decizia legată de managementul companiilor energetice a fost menținută în luna mai, Comisia precizând că suma va fi pierdută definitiv dacă jalonul nu va fi rezolvat până pe 28 noiembrie 2025, termenul limită.

Suma totală pe care România trebuie să o primească din acest jalon este de 228 milioane de euro din PNRR. Suma poate fi scăzută în funcție, dacă Jalonul este îndeplinit parțial.

Companiile vizate de Comisia Europeană, în ceea ce privește managementul corporativ, sunt Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, SN Nuclearelectrica SA, Conpet, Romgaz, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova SA, Midia Green Energy SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S., Compania Națională pentru Controlul Cazanelor Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Eurotest și Radioactiv Mineral Măgurele SA, Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit S.A, Complexul Energetic Valea Jiului S.A.