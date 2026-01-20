STOICA & ASOCIAȚII obține o victorie importantă împotriva unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private

STOICA & ASOCIAȚII reușește să schimbe în apel soluția primei instanțe și să obțină emiterea unei ordonanțe președințiale definitive, prin care unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private este obligat să înceteze utilizarea de mesaje publice conținând superlative de tipul „cel mai bun medic”, precum şi orice alte expresii construite în mod similar.

La mai bine de un an după introducerea cererii de emitere a unei ordonanțe președințiale, echipa STOICA & ASOCIAȚII, formată din Dragoş Bogdan (Managing Partner), Mihai Stănescu (Managing Associate), Ana-Maria Teodorescu (Senior Associate) și Cătălina Mihaela Coman (Junior Lawyer), pune stop unei practici ilicite desfășurate de unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private timp de mai bine de 10 ani și anume folosirea superlativului „cel mai bun medic”, precum și a unor sintagme similare, în materialele sale de promovare.

„Piața serviciilor medicale private din România este una extrem de competitivă, iar acest lucru este benefic în primul rând pentru pacienți, întrucât stimulează creșterea calității serviciilor și diversificarea ofertelor. Competiția acerbă determină și mecanisme de marketing din cele mai inedite, de multe ori aflate pe muchie de cuțit, în raport cu ceea ce permite legea. Deși este firesc ca fiecare furnizor să își dorească o poziție de lider și o vizibilitate cât mai mare, însușirea și folosirea unor superlative de tipul „cel mai bun medic” nu este acceptată de legislația din România, fapt reținut atât de autoritățile administrative ce au competențe în materie, cât și, acum, de instanțele judecătorești. Din acest motiv, colaborarea permanentă dintre echipele de marketing și PR și departamentul juridic este esențială, pentru a asigura o comunicare corectă, responsabilă și conformă cu cadrul legal și pentru a nu expune furnizorul unor sancțiuni care pot avea efect de bumerang.” a declarat Mihai Stănescu (Managing Associate).

