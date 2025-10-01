Studenții anunță protest joi în fața Guvernului: „Nu ne vom opri până când nu vom vedea măsuri concrete” / Care le sunt solicitările
Studenții vor protesta joi din nou în fața Guvernului, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate din domeniul Educației, a anunțat miercuri Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
Studenții au protestat și luni, prima zi a anului universitar, în Piața Victoriei, zi de când „organizațiile studențești membre din toată țara au mobilizat sute de studenți pentru a ieși în stradă în mai multe centre universitare, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare”, potrivit unui comunicat ANOSR.
Ei au manifestat împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație în ultimul an, precum limitarea utilizării
reducerii de 90% la transportul feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse și limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfășurare a activității didactice.
„Protestele nu se vor opri până când nu vom vedea măsuri concrete în corectarea deciziilor adoptate și respectarea drepturilor studenților”, se afirmă în comunicat.
De asemenea, ANOSR a cerut miercuri o audiență la premierul Ilie Bolojan, „cu speranța că de această dată va răspunde afirmativ invitației de a discuta despre problemele studenților afectați de măsurile” din Ordonanța „trenuleț” ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie și „Legea 141/2025 prin care fondul de burse și protecție socială a fost redus substanțial, având ca efect scăderea numărului estimat de beneficiari cu aproximativ 44.000 pentru noul an universitar.”
Care sunt solicitările ANOSR
- revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
- revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
- creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;
- reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;
- diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;
- creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;
- abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.