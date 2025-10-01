Studenții anunță protest joi în fața Guvernului: „Nu ne vom opri până când nu vom vedea măsuri concrete” / Care le sunt solicitările

Studenții vor protesta joi din nou în fața Guvernului, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate din domeniul Educației, a anunțat miercuri Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Studenții au protestat și luni, prima zi a anului universitar, în Piața Victoriei, zi de când „organizațiile studențești membre din toată țara au mobilizat sute de studenți pentru a ieși în stradă în mai multe centre universitare, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare”, potrivit unui comunicat ANOSR.

Ei au manifestat împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație în ultimul an, precum limitarea utilizării

reducerii de 90% la transportul feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse și limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfășurare a activității didactice.

„Protestele nu se vor opri până când nu vom vedea măsuri concrete în corectarea deciziilor adoptate și respectarea drepturilor studenților”, se afirmă în comunicat.

De asemenea, ANOSR a cerut miercuri o audiență la premierul Ilie Bolojan, „cu speranța că de această dată va răspunde afirmativ invitației de a discuta despre problemele studenților afectați de măsurile” din Ordonanța „trenuleț” ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie și „Legea 141/2025 prin care fondul de burse și protecție socială a fost redus substanțial, având ca efect scăderea numărului estimat de beneficiari cu aproximativ 44.000 pentru noul an universitar.”

Care sunt solicitările ANOSR