Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate în 2026 pentru companii la nivel global

În ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative dinamice, sustenabilitatea a continuat să atragă investiții în 2025, în special în domeniul tehnologiei, și rămâne o prioritate pentru 45% dintre liderii de companii la nivel global în 2026, aproape la același nivel cu adoptarea tehnologiei și inteligenței artificiale (44%), conform studiului Deloitte 2025 C-suite Sustainability Global Report. Respondenții indică faptul că se simt mai puțin presați să ia măsuri în privința sustenabilității de către aproape toate grupurile majore de părți interesate (stakeholders). Acestea includ autoritățile de reglementare, care au fost principala sursă de presiune în 2022 pentru 77% dintre participanții la studiu, și au scăzut la 58% în 2025, membrii consiliilor de administrație (de la 75% în 2022 la 60% în 2025), clienții (de la 75% la 57%), societatea civilă și ONG-urile (de la 72% la 57%), acționarii (de la 71% la 58%) și angajații (de la 65% la 54%). De asemenea, liderii spun că schimbările climatice sunt un factor care le influențează mai puțin strategia și operațiunile de business pe termen scurt decât în anii anteriori.

Cu toate acestea, participanții la studiu afirmă că actualele condiții de piață, precum incertitudinea economică, sau alte priorități, cum ar fi necesitatea de a investi mai mult în tehnologie, nu i-au determinat să oprească investițiile în sustenabilitate. Nu mai puțin de 83% dintre participanții la studiu au declarat că organizațiile lor au crescut investițiile în tehnologii menite să sprijine zona de sustenabilitate, iar majoritatea (79%) fie își transformă modelul de business, fie integrează considerentele de sustenabilitate în întreaga organizație. De asemenea, peste 80% dintre companii folosesc deja inteligența artificială (IA), iar 16% dintre ele intenționează să folosească IA anul următor pentru a crește eficiența și a-și reduce emisiile de carbon (65%), pentru a monitoriza datele și indicatorii pentru raportare (58%), pentru a reduce riscurile (53%) și a dezvolta produse și servicii noi și sustenabile (52%).

Similar cu 2024, implementarea de soluții tehnologice a fost printre acțiunile cel mai frecvent menționate (46%) de companii pentru a atinge obiectivele ESG (environmental, social, governance), urmată de utilizarea unor materiale mai sustenabile (45%), monitorizarea și analiza indicatorilor de mediu (44%) și dezvoltarea angajaților specializați în teme de sustenabilitate (44%). Alte acțiuni includ dezvoltarea de noi produse sau servicii sustenabile (44%), achiziționarea de energie regenerabilă (42%) și utilizarea de indicatori de performanță în sustenabilitate în remunerarea echipelor de top management (36%).

„Deși presiunea generată de cadrul de reglementare s-a diminuat, companiile simt în continuare nevoia să ia măsuri în direcția sustenabilității, deoarece este un aspect care rămâne relevant pentru clienți, investitori și angajați, și reprezintă un avantaj competitiv pe piață. Iar studiul își dovedește utilitatea în acest sens, furnizând o foaie de parcurs practică pentru implementarea unui set de acțiuni de sustenabilitate, care poate servi companiilor drept ghid pentru a integra considerentele de sustenabilitate în strategie, operațiuni și inovație și evidențiază larga varietate de beneficii măsurabile”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Referitor la efectele eforturilor de sustenabilitate, generarea de venituri (66%) este cel mai frecvent menționat beneficiu pentru business, urmat de avantajele legate de conformarea la cerințele legislative (61%), de cele legate de brand și reputație (60%), de riscuri și reziliență (55%) și de reducerea costurilor (55%). Soluțiile tehnologice au devenit un factor cheie în eficientizarea proceselor și a operațiunilor (55%) menite să sprijine sustenabilitatea, în monitorizarea internă a datelor și a performanței de sustenabilitate (54%), monitorizarea performanței de mediu a lanțului de aprovizionare (53%), dezvoltarea de noi produse sau servicii sustenabile (52%) și în raportarea externă a datelor de sustenabilitate (de exemplu, rapoartele privind ESG, 49%).

„Studiul Deloitte arată că liderii de companii din întreaga lume continuă să plaseze schimbările climatice și sustenabilitatea printre prioritățile lor strategice. Odată cu relaxarea recentă a reglementărilor în Uniunea Europeană, inclusiv în România, liderii de business au ocazia să-și canalizeze resursele și viziunea pentru a converti sustenabilitatea dintr-un exercițiu de conformitate într-un adevărat instrument de transformare pentru crearea de valoare pe termen mediu și lung. Companiile prioritizează analiza aprofundată a proceselor și operațiunilor, revizuirea lanțului de aprovizionare și identificarea riscurilor, care sunt pași critici pentru îmbunătățirea eficienței financiare și a rezilienței, iar tehnologiile emergente, inclusiv inteligența artificială, joacă un rol cheie în implementarea măsurilor de sustenabilitate, care sunt bazate tot mai mult pe analiza datelor. De fapt, majoritatea liderilor văd investițiile în tehnologii noi ca pe o completare, nu ca pe un concurent pentru investițiile în sustenabilitate, iar 70% dintre ei au spus că nevoia de a investi în IA și alte tehnologii a determinat și intensificarea acțiunilor de sustenabilitate”, a declarat Ovidiu Popescu, Partener, Deloitte România, Lider al practicilor de energie și sustenabilitate.

În ceea ce privește obstacolele întâmpinate în eforturile lor de sustenabilitate, relativ puțini participanți la studiu au menționat costurile (11%) sau lipsa suportului oferit de politici (13%), indicând în schimb provocările în măsurarea impactului asupra mediului (22%) și concentrarea pe cerințele de business pe termen scurt (21%).

Aflat la a patra ediție, studiul Deloitte 2025 C-suite Sustainability Global Report a fost efectuat în rândul a peste 2.100 de lideri executivi de top din 27 de țări de pe toate continentele privind stadiul actual al transformării sustenabilității corporative și modul în care companiile abordează schimbările climatice.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

Articol susținut de Deloitte România