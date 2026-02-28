SUA au lansat operațiunea „Furie epică” asupra Iranului. „Trump nu tratează războiul ca pe o chestiune gravă, așa cum este”. Este posibil un război „scurt și curat”?

Elogii și critici la adresa președintelui SUA după ce acesta a ordonat armatei să atace Iranul, lucru făcut împreună cu Israelul. „Poți bombarda și distruge bazele militare, dar nu poți distruge din aer regimul de la Teheran. Regimul iranian se poate adapta tactic mai repede decât publicul occidental poate reacționa emoțional”, spun unii iranienii din exil. Ei cred că un război „scurt și curat” e o iluzie.

În discursul său de după atacul Iranului de sâmbătă dimineață, Donald Trump a spus că acțiunile militare sunt extinse și că e posibil ca să existe victime de partea armatei americane. Răspunsul Iranului „pare a fi limitat” în acest moment, potrivit corespondentului Fox News, Trey Yingst.

Angajarea SUA în război a fost precedată de o dezbatere națională. Aceasta nu a urmat întotdeauna faliile partizane. Există și observații comune, ale majorității analiștilor. De pildă, cea care susține că e inacceptabil ca un regim precum cel de la Teheran să aibă capabilități nucleare.

„Ali Khamenei și familia sa apropiată trebuie să părăsească țara”

„Trump înțelege mai bine decât oricare dintre predecesorii săi că programul nuclear al Iranului, arsenalul de rachete și rețeaua de proxy sunt instrumente de dominare regională. Unde a greșit însă calculul este în presupunerea că demonstrațiile vizibile de forță ar produce rapid un compromis. Președintele Trump, care s-a ridicat denunțându-l pe George W. Bush, se trezește acum revigorând logica politicii lui Bush în Orientul Mijlociu”, a scris publicația conservatoare Free Press, înainte de atacuri.

Soluția pentru Iran, în concepția analizei este: „În primul rând, abdicarea lui Ali Khamenei. Liderul suprem și familia sa apropiată trebuie să părăsească țara. Un guvern interimar – condus de Rouhani sau de o figură similară dispusă să se orienteze către reforme interne și detensionarea relațiilor externe – trebuie să preia autoritatea”.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Khamenei nu se află în Teheran și a fost transferat într-un loc sigur, potrivit unui oficial citat de Reuters.

„De ce ați început acest război, domnule președinte?”

De partea cealaltă a spectrului politic, The New York Times îl întreabă pe Trump, în opinia publicată imediat după atac: „De ce ați început acest război, domnule președinte?”.

Publicația liberală din New York spune: „Pentru că operațiunea militară a început, ne dorim mai presus de toate siguranța trupelor americane însărcinate cu desfășurarea acesteia și libertatea multor iranieni nevinovați care suferă de mult timp sub guvernul lor brutal. Regretăm că domnul Trump nu tratează războiul ca pe o chestiune gravă, așa cum este în realitate”.

„Implicarea SUA în acest atac are ca scop decapitarea regimului iranian”

„Trump vorbește despre „anihilare” și „eliminare” în contextul atacului SUA și Israelului asupra Iranului”, notează siteul televiziunii Al Jazeera, cel mai important post pan arab.

„Președintele SUA face o serie de alte afirmații și previziuni fără dovezi”, susține televiziunea cu baza în Doha, Qatar. Comentariile se derulează pe fondul imaginilor cu șiruri de mașini civile părăsind de teamă Teheranul, dar și a apariției primelor victime umane în statele din Golf, unde Iranul a lansat la rându-i rachete.

Aglomerație în centrul Teheranului, după ce locuitorii au început să plece din capitala Iranului, în urma atacului al SUA și Israel Foto: Profimedia

S-a relatat despre cel puțin o victimă în Emiratele Arabe Unite, iar în Bahrein s-au raportat explozii.

Alan Fisher, reporterul Al Jazeera din Washington, a declarat că surse oficiale americane i-au spus că „implicarea SUA în acest atac are ca scop decapitarea regimului iranian”.

Agenția de știri semi oficială Fars din Iran susține că atacurile cu rachete iraniene au vizat bazele militare americane din regiune.

Printre acestea, baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite și sediul Flotei a V-a a SUA din Bahrain.

Pe cine au lovit?

Atacurile israeliene și americane au vizat zeci de ținte militare, ca parte a unei operațiuni comune ample și coordonate împotriva regimului, a comunicat armata Israelului, citată de The Jerusalem Post.

„Regimul nu a renunțat la planul său de a distruge Israelul. În ultimele luni, și în ciuda loviturii severe pe care a suferit-o Iranul, IDF a identificat că regimul de la Teheran a continuat eforturile de a avansa producția, de a fortifica și de a ascunde programul său nuclear, alături de reabilitarea proceselor de producție a rachetelor”, a continuat armata.

„În plus, regimul a continuat să finanțeze, să antreneze și să înarmeze proxy-uri poziționate la granițele Israelului, reprezentând o amenințare existențială pentru Israel și un pericol pentru Orientul Mijlociu și restul lumii”, a adăugat armata israeliană.

Surse militare citate de presa israeliană susțin că au fost loviți mai mulți oficiale iranieni, militari și politici, de rang înalt. Până la 12:30, ora Bucureștiului, nu era confirmat niciun nume.

Iranienii din exil: Ce înseamnă „victorie” dincolo de distrugerea aeriană a unor ținte?

Și presa iraniană a confirmat că sunt victime la niveluri înalte în propria conducere. Iranienii înșiși sunt debusolați.

„Trebuie să luăm în considerare cu seriozitate logica unui stat pus la colț: dacă conducerea consideră că sfârșitul este aproape, crește tentația de a șoca, teroriza sau internaționaliza conflictul, sau chiar de a utiliza arme chimice sau biologice”, a scris publicația de opoziție din exil Iran International, într-o descriere a situației din țară, înainte de atac.

„Puterea aeriană poate constrânge, degrada, terifia și chiar declanșa un colaps intern dacă regimul este deja în declin și o putere alternativă este gata să profite de situație”.

”Cu toate acestea, decenii de astfel de operațiuni arată că campaniile aeriene nu creează legitimitate, nu guvernează teritoriul și nu modelează acordurile interne care determină cine va conduce după încetarea bombardamentelor. Dominația aeriană nu echivalează cu un control politic durabil, iar „victoria” definită exclusiv în termeni de distrugere a țintelor duce adesea la o instabilitate complexă și pe termen lung”, se susține în analiză.

Un război „scurt și curat” e o iluzie

”Este foarte posibil ca campania planificată să aibă un mare succes și să conducă la o tranziție lină către un Iran democratic și liber. Acest lucru nu este exclus”, scrie publicația. Dar tot ea avertizează:

”Regimul de la Teheran a învățat că supraviețuirea este cheia succesului și se va organiza acum în jurul menținerii în viață, mai degrabă decât în jurul aparenței de putere. Regimul iranian se poate adapta tactic mai repede decât publicul occidental poate reacționa emoțional”.

Problema nu e să distrugi bazele militare. Asta se poate. „Statele Unite vor putea distruge capacitățile iraniene. Dacă vor putea distruge controlul regimului și ce anume îl va înlocui, dacă o vor face, este partea care ar trebui să ne facă sceptici față de oricine garantează un război scurt cu un final curat”, conchide Iran International.

