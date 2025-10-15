SUA au anulat vizele a șase străini din cauza comentariilor de pe rețelele de socializare la adresa lui Charles Kirk. Ce au scris oamenii

Steaguri ale Statelor Unite, așezate pe o masă alături de o fotografie a lui Charlie Kirk, la un eveniment organizat în Memorial Park in Danville, în memoria activistului american conservator Foto: Profimedia

Departamentul de Stat al SUA a anunțat, marți, că a revocat vizele a șase cetățeni străini, care au comentat pe rețelele de socializare asasinatul activistului de dreapta Charlie Kirk. „Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, scrie în comunicatul postat pe X, care este însoțit de mesajele publicate de cei șase cetățeni. Ce arată însă mesajele?

„Departamentul de Stat continuă să identifice deținătorii de vize care au sărbătorit asasinarea lui Kirk”, scrie într-un comunicat al Departamentului de Stat, postat pe rețeaua deținută de Elon Musk, care s-a „autoproclamat protector al libertății de exprimare”.

În mesajul său, Departamentul de Stat publică și capturi cu mesajele postate de oameni, mesaje în urma cărora au rămas fără vize.

Sunt cetățeni din Argentina, Brazilia, Germania, Mexic, Paraguay și Africa de Sud. Numele lor nu au fost dezvăluite, însă capturile de ecran au dus la identificarea a doua dintre persoane, inclusiv una care a devenit ținta atacurilor pe X, scrie și The Guardian.

Ce scrie în mesaje?

Departamentul de Stat spune că un „cetățean argentinian a scris că Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal la un eveniment, în luna septembrie, «și-a dedicat întreaga viață pentru a promova o retorică rasistă, xenofobă și misogină» și că merită merită să ardă în iad.”

Citatul exact, potrivit capturii puse de departamentul de stat: „Este cald ca dracu’ unde acest om se află acum și este meritat”.

Departamentul de Stat a publicat și mesajul unui sud-african, care „și-a bătut joc de americanii care au plâns pierdea lui Kirk, afirmând că «sunt răniți, deoarece mitingul rasist s-a încheiat cu o încercare de martirizare»”.

„Un cetățean mexican a spus că Kirk «a murit fiind rasist, a murit fiind misogin»” și că sunt oameni care merită să moară»”, mai scrie Departamentul de Stat.

Iar într-un alt mesaj, instituția amintește și de mesajul lăsat de un cetățean german: „când mor fasciști, democrații nu se plâng”.

„Cei care profită de ospitalitatea Americnii vor fi îndepărtați”

În încheierea postării scrie că Trump și secretarul e stat Marco Rubio „vor apăra granițele, cultura și cetățenii noștri, prin aplicarea legilor imigrației”, iar cei care „profită de ospitalitatea Americii, în timp ce celebrează asasinarea cetățenilor noștri vor fi îndepărtați”.

Mesajele vin după ce, în urmă cu o lună, secretarul ajundct de stat, Christopher Landau, a îndemnat utilizatorii de pe rețelele sociale să-i trimită postări critice la adresa lui Kirk, afirmând că este „dezgustat să vadă postări pe social media care laudă evenimentul”, amintește The Guardian.

Publicația britanică amintește de alte măsuri luate de Administrația Trump. A intensificat eforturile de a identifica și expulza mii de studenți străini care au protestat față de atacurile israeliene asupra populației civile din Gaza. Totodată, a cerut să vadă profilurile de pe rețelele de socializare ale solicitanților de viză.

„Ofițerii consulari trebuie să urmărească orice indiciu al unei atitudini ostile față de cetățenii, cultura, guvernul, instituțiile sau principiile fondatoare ale Statelor Unite”, scria într-un document transmis transmis tuturor misiunilor diplomatice americane de către Departamentul de Stat.

De asemenea, administrația a revocat vizele pentru ambasadorul Africii de Sud în SUA, care a făcut comentarii critice la adresa lui Trump

În prezent, administrația Trump a anunțat că analizează statutul a peste 55 de milioane de deținători de vize pentru posibile încălcări ale standardelor stabilite.

Aceste acțiuni au fost criticate de grupurile pentru drepturile civile ca fiind încălcări flagrante ale libertății de exprimare, care este protejată prin constituție și de care beneficiază orice persoană care se află în SUA, nu doar cetățenii.