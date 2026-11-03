SUA au pus ochii pe pământurile rare ale unei alte țări

Washingtonul urmărește să folosească diplomația pentru pace în Myanmar ca mijloc de extindere a influenței SUA și de a obține, eventual, acces la zăcămintele de pământuri rare ale țării, arată un document strategic al Departamentului de Stat publicat recent și consultat de Reuters.

Agenția de presă a relatat luna trecută că oficiali americani au purtat în mod discret discuții cu guvernul din Myanmar, care conduce țara sub umbrela juntei militare ce a dat lovitura de stat din 2021. Executivul este condus de fostul general care a orchestrat puciul, declanșând un război civil care s-a soldat cu 100.000 de morți și a provocat strămutarea a peste 3,5 milioane de persoane, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite.

Reluarea relațiilor diplomatice între cele două țări s-a făcut cu participarea lui Michael Vance, principalul responsabil pentru informații al Departamentului de Stat. Reuters notează că aceasta marchează o abatere de la politica americană din ultimii ani, care a urmărit izolarea regimului militar din țara asiatică.

Discuțiile au inclus dezbateri privind modalitățile de obținere a accesului la mineralele din categoria pământurilor rare, care se găsesc în principal în zone afectate de conflict și care, în prezent, sunt exportate în China.

Solicitările Washingtonului privind accesul american la zăcămintele de pămâturi rare ale Ucrainei, în vederea garantării unui acord de pace cu Rusia, au tensionat relațiile cu Kievul în prima parte a anului trecut. Analiștii politici consideră de asemenea că resursele minerale bogate ale Groenlandei au jucat de asemenea un rol în revendicările președintelui Donald Trump asupra teritoriului autonom danez.

Un plan neobișnuit de explicit al SUA privind

Însă o strategie integrată pentru țară, elaborată pentru misiunea SUA în Myanmar, este neobișnuit de explicită în ceea ce privește modul în care Washingtonul își imaginează că firmele americane ar putea obține un punct de sprijin în această țară prin implicarea în negocierile cu numeroasele grupări armate de pe teritoriul acesteia.

Printre acestea se numără grupări pro-democrație și insurgenți etnici care, în unele cazuri, luptă de zeci de ani împotriva armatei, urmărind obținerea autonomiei.

Misiunea SUA în Myanmar va depune eforturi pentru obținerea unui armistițiu care „să ofere o cale către un acord de pace durabil până în 2030”, se arată în documentul publicat recent.

Potrivit acestuia, demersurile includ facilitarea organizării a „cel puțin trei forumuri multipartite care să conducă la acorduri concrete sau propuneri de politici publice menite să promoveze federalismul fiscal și delimitarea teritorială în Birmania (n.r. fosta denumire a Myanmarului), ceea ce va crea oportunități de acces la bogatele resurse de pământuri rare ale Birmaniei și va contribui la combaterea centrelor de escrocherii”.

Generalul Min Aung Hlaing, președintele Myanmarului, în timpul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în Thailanda în august 2026, FOTO: Captain Jirathummanuwat / Imago Stock and People / Profimedia

Ce spune Departamentul de Stat de la Washington

Documentul strategic nu precizează dacă SUA intenționează să ridice sancțiunile sau să abordeze alte probleme legate de conformitatea cu reglementările, care descurajează investițiile în Myanmar.

„Urmărim o politică ce încurajează dialogul cu toate părțile implicate în conflict, în timp ce îndemnăm Birmania să înregistreze progrese în ceea ce privește prioritățile-cheie ale SUA, inclusiv combaterea centrelor de escrocherii, îmbunătățirea mediului intern de afaceri pentru companiile americane și construirea unui proces autentic de pace, care să stabilizeze țara”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Acesta a adăugat că documentul, care menționează că a fost aprobat la 31 august, a fost publicat pe site-ul Departamentului de Stat la 16 octombrie.

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SUA mențin sancțiunile financiare împotriva lui Min Aung Hlaing, liderul loviturii de stat devenit ulterior președinte, împotriva altor membri ai guvernului susținut de armată, precum și împotriva companiilor afiliate acestora. Cu toate acestea, Washingtonul a subliniat de mult timp că dorește să vadă desfășurarea unor activități economice legitime și responsabile în această țară.

Administrația Trump a eliminat mai mulți cetățeni și companii din Myanmar de pe lista sa de sancțiuni.

Strategia precizează că misiunea americană va depune eforturi pentru creșterea exporturilor SUA, în vederea reducerii deficitului comercial al Washingtonului în relația cu această țară săracă.

În acest scop, ambasada își propune să obțină „cel puțin trei acorduri comerciale sau de investiții majore, fiecare în valoare de peste 5 milioane de dolari”, în beneficiul companiilor americane, se arată în document.