Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat joi că nu vede niciun semnal că vreo țară europeană ar fi interesată de reluarea importurilor de energie din Rusia.

Oficialul american a fost întrebat despre informațiile din presă privind presupuse planuri ale SUA de a facilita vânzările de gaze rusești către Europa, potrivit Reuters.

„Națiunile Europei s-au exprimat clar și răspicat. Și-au pariat viitorul energetic pe Rusia, nu doar pentru gaze naturale, ci și pentru petrol și cărbune, iar acel pariu nu a ieșit bine. Nu am auzit nici măcar o națiune europeană interesată să reia importurile de energie din Rusia”, a declarat într-o conferință de presă la reuniunea Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică, la Varșovia.

Declarația lui Chris Wright vine în contextul în care, luna trecută, Reuters a relatat că înalți oficiali ruși și americani, inclusiv trimisul special al SUA Jared Kushner, au purtat discuții privind aducerea unui investitor american la gazoductele Nord Stream, care livrau gaze către Europa, prin Germania, înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

Gazoductele Nord Stream sunt în prezent vizate de sancțiunile SUA și UE, ceea ce face ilegală orice eventuală repornire, însă eventuala intrare a unui proprietar american în proiect ar putea duce la relaxarea poziției SUA.

„Nu, nu pot confirma asta. Citesc tot felul de lucruri în presă și vă spun că sunt vehiculate tot felul de idei”, a spus Wright.

UE elimină importurile de energie din Rusia

UE elimină treptat energia rusească de când Moscova a început războiul în Ucraina, în 2022. Blocul comunitar intenționează să oprească toate importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) rusești până la sfârșitul lui 2026 și toate importurile de gaze rusești prin conductă în 2027.

Compania energetică poloneză Orlen a semnat miercuri acorduri privind o potențială livrare de GNL către Ungaria și Slovacia, care se numără printre statele membre ale UE cele mai afectate de planurile UE de eliminare treptată a energiei rusești.

Președintele american Donald Trump, care astăzi a discutat cu omologii săi din Rusia și China inclusiv despre Ucraina, anunțase un acord cu Moscova pentru importul de motorină din Rusia, care să ajute la scăderea prețurilor la pompă înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, desfășurate în 3 noiembrie.

„În privința acordurilor energetice cu Rusia, nu pot spune nimic despre viitorul de după război”, a mai declarat Wright.