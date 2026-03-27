SUA îl acuză pe Zelenski de „minciună” pe tema cedării estului Ucrainei. „Ar fi trebuit să înțeleagă”

Președintele Volodimir Zelenski și oficiali ucraineni, fotografiați în timpul unei întâlniri bilaterale cu o delegație SUA condusă de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen din 2025, FOTO: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

Secretarul american de stat Marco Rubio a catalogat vineri drept „o minciună” afirmația președintelui Volodimir Zelenski potrivit căreia Washingtonul ar fi oferit garanții de securitate Kievului cu condiția ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea industrială Donbas din estul țării pentru a încheia pacea, transmite Reuters.

„Asta este o minciună, și eu l-am văzut spunând asta, și e păcat că ar spune așa ceva, pentru că știe că nu este adevărat și că nu asta i s-a spus”, a declarat Rubio după ce a fost întrebat despre acest subiect în urma întâlnirii pe care a avut-o în Franța cu miniștrii de externe din țările grupului G7.

„Ceea ce i s-a spus este evident. Garanțiile de securitate nu vor intra în vigoare până când nu va exista un sfârșit al războiului, pentru că altfel te implici singur în război. Ce este o garanție de securitate? Sunt trupe dispuse să intervină și să asigure securitatea. Dacă ai aplica asta acum, înseamnă că te bagi în război”, a continuat Marco Rubio.

Poziția SUA este că garanțiile de securitate vin după încheierea războiului

„Ceea ce i s-a spus foarte clar, și ar fi trebuit să înțeleagă, este că garanțiile de securitate vin doar după ce există un sfârșit al războiului. Dar asta nu a fost condiționată de cedarea de teritoriu. Nu știu de ce spune aceste lucruri. Pur și simplu nu sunt adevărate”, a continuat șeful diplomației americane.

Întrebat care este poziția SUA cu privire la Donbas, Rubio a răspuns

„Am spus părții ucrainene ce insistă rușii. Noi nu susținem asta. Le-am explicat. Este alegerea lor. Nu este treaba noastră să decidem pentru ei. Niciodată nu le-am spus că trebuie să accepte sau să respingă. Rolul nostru a fost să încercăm să înțelegem ce vor ambele părți și să vedem dacă putem găsi un teren de mijloc. Decizia finală aparține Ucrainei”.

„Dacă nu vor să ia anumite decizii sau să facă anumite concesii, atunci războiul continuă”, a conchis secretarul de stat al SUA.

🇺🇸🇺🇦🤔 "That’s a lie": Rubio said about Zelensky's statement about the ultimatum that the US demands that Ukraine give up Donbas in exchange for security guarantees. pic.twitter.com/1u4DtrKaDC — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) March 27, 2026

Ce a spus Volodimir Zelenski

Într-un interviu acordat miercuri Reuters, președintele ucrainean a afirmat că administrația Trump s-a oferit să furnizeze garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina cu condiția ca autoritățile de la Kiev să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas din estul țării, pe care Moscova și-o dorește, dar nu o controlează în integralitate.

Liderul ucrainean a spus că, cu SUA concentrată acum pe propriul conflict împotriva Iranului, președintele Trump presează Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului dezlănțuit de Rusia în februarie 2022.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următorilor săi pași. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a declarat el pentru Reuters, din complexul rezidențial de la Kiev.

Zelenski afirmase în repetate rânduri că Ucraina are nevoie de garanții de securitate robuste din partea partenerilor internaționali pentru a se asigura că Rusia nu o va ataca din nou, în eventualitatea unui acord de pace.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a mai spus președintele ucrainean în interviul pentru Reuters, susținând că o astfel de retragere ar compromite deopotrivă securitatea țării sale și, prin extensie, pe a Europei, întrucât ar presupune cedarea pozițiilor defensive solide din regiune în favoarea Rusiei.

În ianuarie, Volodimir Zelenski declarase că documentul privind garanțiile de securitate este „gata 100%” și așteaptă să fie semnat. În schimb, marți, după discuțiile purtate de oficialii ucraineni și cei americani la Miami, el a spus că mai sunt multe lucruri de rezolvat.

Volodimir Zelenski la Cancelaria Federală Berlin, Germania, decembrie 2025. Credit line: Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Îngrijorări că SUA nu vor livra Ucrainei armele comandate

Răspunsul lui Marco Rubio pentru Zelenski vine într-un nou moment tensionat între Washington și Kiev, pe fondul informațiilor că SUA ar putea fi nevoite să redirecționeze către Orientul Mijlociu armament comandat de Kiev și partenerii săi europeni din NATO.

The Washington Post a scris joi, citând trei persoane familiarizate cu această chestiune, că printre armele care ar putea fi redirecționate se numără rachete interceptoare pentru apărare antiaeriană achiziționate printr-o inițiativă NATO lansată anul trecut, în cadrul căreia țările partenere cumpără armament american pentru Kiev.

Această posibilitate este analizată în contextul intensificării operațiunilor americane în regiune. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central care coordonează forțele americane în Orientul Mijlociu, a declarat miercuri că Statele Unite au lovit peste 10.000 de ținte în interiorul Iranului și sunt pe cale să limiteze capacitatea Iranului de a proiecta putere dincolo de granițele sale.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru The Washington Post că Departamentul pentru Război va „asigura că forțele americane și cele ale aliaților și partenerilor noștri au tot ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”.

Marco Rubio a declarat vineri că SUA se așteaptă că războiul din Orientul Mijlociu să se încheie în câteva săptămâni.

Președintele Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, au anunțat în iulie anul trecut un plan de reînarmare a Ucrainei cu rachete și alte arme în lupta acesteia pentru respingerea invaziei ruse. Liderul de la Casa Albă a subliniat la momentul respectiv că țările membre NATO, și nu contribuabilii americani, vor acoperi costul acestor arme.

„Astăzi am încheiat un acord prin care le vom trimite arme (aliaților din cadrul NATO, n.r.), iar ei le vor plăti”, a declarat el, printre altele.