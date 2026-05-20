SUA, nouă lovitură pentru Aliați: Forțele mobilizate pentru NATO în caz de criză vor fi micșorate de Pentagon

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să le transmită săptămâna aceasta aliaților din NATO că va reduce grupul de capabilități militare pe care Statele Unite le-ar avea disponibile pentru a ajuta națiunile europene ale Alianței într-o criză majoră, au declarat trei surse familiarizate cu subiectul pentru Reuters.

În cadrul unui mecanism cunoscut sub numele de NATO Force Model, țările membre ale Alianței identifică un set de forțe disponibile care ar putea fi activate în timpul unui conflict sau al unei alte crize majore, cum ar fi un atac militar asupra unui stat membru.

Sursele Reuters afirmă că, deși componența exactă a acestor forțe de război este un secret bine păstrat, Pentagonul a decis să își reducă semnificativ angajamentul. Sursele au cerut protecția anonimatului pentru a discuta deschis despre planuri.

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă clar că se așteaptă ca țările europene să își asume responsabilitatea principală pentru securitatea continentului, preluând acest rol de la Statele Unite. Reuters notează că mesajul ce va fi transmis Aliaților în această săptămână reprezintă un semn concret al punerii în aplicare a acestei politici.

SUA ar intenționa să transmită vineri Aliaților din NATO decizia privind reducerea de forțe

Mai multe detalii nu sunt deocamdată clare, ca de exemplu cât de rapid intenționează Pentagonul să transfere responsabilitățile de gestionare a crizelor către aliații europeni. Sursele au spus însă că Pentagonul plănuiește să își anunțe vineri intenția de a-și reduce angajamentul, la o reuniune a șefilor pentru politici de apărare ce va avea loc la Bruxelles.

Elbridge Colby, șeful de politici al Pentagonului, a declarat public că Statele Unite vor continua să își folosească armele nucleare pentru a proteja membrii NATO, chiar dacă aliații europeni vor prelua conducerea în ceea ce privește forțele convenționale.

SUA vor fi cel mai probabil reprezentate la reuniunea de la Bruxelles de Alex Velez-Green, un consilier important al lui Colby, potrivit surselor Reuters.

Una dintre surse susține că ajustarea mecanismului NATO Force Model a devenit o prioritate cheie a echipei lui Colby înaintea următorului summit al liderilor NATO, care va avea loc în Turcia în luna iulie.

Elbridge Colby (stânga), fotografiat pe 5 mai 2025 alături de alți oficiali în timpul vizitei unei delegații sud-americane la Pentagon, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia Images

Mark Rutte vorbește de o decizie care era „de așteptat”

Vorbind în fața jurnaliștilor la Bruxelles, secretarul general al NATO Mark Rutte a spus că nu poate să dezvăluie anunțul american care urmează, dar că această mișcare era „de așteptat”, pe măsură ce Alianța încearcă să „reducă dependența excesivă … de un singur aliat” pentru apărarea sa.

„Era de așteptat, cred că este corect să se întâmple”, a spus Rutte.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Reuters notează că NATO se află sub o tensiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage complet din Alianță. O ajustare majoră a forțelor pe care SUA le-ar pune la dispoziție în timp de război doar va amplifica aceste îngrijorări.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a anunțat planuri de retragere a aproximativ 5.000 de militari americani din Europa, inclusiv o decizie de a anula desfășurarea unei brigăzi a Armatei în Polonia – o decizie surprinzătoare care a fost criticată dur inclusiv de unii congresmeni americani.

Decizia Pentagonului provoacă îngrijorări în Congres

O altă sursă la curent cu situația a declarat pentru Reuters că decizia Pentagonului de a-și restrânge angajamentele în cadrul NATO Force Model a fost transmisă unor congresmeni, ea provocând noi îngrijorări pe Dealul Capitolului.

Totuși, un diplomat NATO de rang înalt a spus că există încă percepția că Statele Unite ar interveni în sprijinul Europei dacă aceasta s-ar afla în dificultate.

Donald Trump și mulți dintre consilierii săi de rang înalt au criticat în mod repetat aliații europeni pentru faptul că nu cheltuie suficient pentru forțele lor armate și, acuzându-i că se bazează pe SUA inclusiv pentru apărarea convențională.

Ambiția președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, a amplificat tensiunile transatlantice. Acestea au escaladat recent din cauza conflictului dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, care a criticat dur războiul purtat de SUA împotriva Iranului.

În general, aliații europeni răspund că își consolidează rapid capacitățile militare, dar că acest lucru nu se poate face peste noapte.