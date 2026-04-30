Trump continuă să îl certe pe Merz. Îi spune clar în ce să nu se mai amestece și îi dă „temă” de făcut. „A fost total ineficient”

Președintele SUA, Donald Trump, discută cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, pe 3 martie 2026, la Washington, D.C. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat joi, din nou, pe cancelarul german Friedrich Merz, afirmând că acesta ar trebui să se concentreze pe încercarea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și să dedice „mai puțin timp amestecului” în eforturile de combatere a „amenințării nucleare iraniene”, informează Reuters.

Trump s-a certat cu Merz în ultimele zile pe tema războiului din Iran. Marți, liderul de la Casa Albă a spus că Merz „nu știe despre ce vorbește”, după ce cancelarul federal al Germaniei a afirmat că „iranienii umilesc SUA” în cadrul negocierilor menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu care durează de două luni.

Trump a făcut noile comentarii într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Cancelarul Germaniei ar trebui să-și dedice mai mult timp încetării războiului dintre Rusia și Ucraina (unde a fost total ineficient!) și redresării țării sale aflate în criză, în special în ceea ce privește imigrația și energia, și mai puțin timp interferării cu cei care elimină amenințarea nucleară iraniană și care fac astfel lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur!”, a afirmat Trump.

Mai devreme în cursul zilei de joi, președintele republican a mai avut o postare pe Truth Social, în care a scris că SUA iau în considerare reducerea numărului de trupe americane staționate în Germania. În mesajul său, Trump a anunțat că administrația de la Washington „studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”.

Poziția lui Merz

Miercuri, cancelarul german a spus că relația lui cu președintele Donald Trump rămâne bună, în ciuda neînțelegerii dintre cei doi cu privire la războiul din Iran, dar șeful guvernului federal de la Berlin și-a reiterat îngrijorarea față de impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu.

„Din perspectiva mea, relația mea personală cu președintele SUA rămâne bună. Pur și simplu am avut îndoieli încă de la început cu privire la ceea ce a început odată cu războiul din Iran. De aceea am spus-o clar”, a declarat Merz în fața reporterilor.

„În Germania și în Europa suferim de pe urma consecințelor (conflictului din Orient, n.r.), cum ar fi închiderea Strâmtorii Ormuz. Acest lucru are un impact direct asupra aprovizionării noastre cu energie și un impact enorm asupra performanței noastre economice”, a spus Merz, adăugând că Washingtonul și Berlinul sunt în dialog.

Schimb de replici la distanță

Trump l-a criticat marți dur pe cancelarul german pentru poziția acestuia, afirmând într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, că Merz consideră că este „în regulă” ca Iranul să dețină arma nucleară.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris Trump, interpretând totuși greșit poziția lui Merz.

Cancelarul federal al Germaniei afirmase anterior că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare.

Declarațiile lui Trump au venit în urma unei critici adresate luni de Merz către Washington. Cancelarul german a spus, la începutul săptămânii, că liderii iranieni „umilesc” Statele Unite și îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan și apoi să plece fără rezultate, într-o mustrare neobișnuit de dură cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu.

Merz a mai spus că nu vede ce strategie de ieșire din conflict urmăresc Statele Unite. „Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nici o strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz luni, în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland, potrivit Deutsche Welle.

„Problema cu conflictele de acest gen este întotdeauna aceeași: nu trebuie doar să intri, ci trebuie să ieși apoi. Am văzut asta, foarte dureros, în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut-o în Irak”, a precizat el. „În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază în mod evident foarte abil”, a mai afirmat Merz. Cancelarul a adăugat că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare”.

Trump i-a criticat aspru pe aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care a rămas practic închisă de la începutul lunii martie, provocând turbulențe pe piețe și perturbări fără precedent în aprovizionarea cu energie la nivel mondial.