SUA își retrag o parte din trupele de la bazele din Orientul Mijlociu, Iranul amenință cu riposta în cazul unui atac / O intervenție militară, tot mai probabilă. Doi oficiali europeni dau și un termen

Soldați și tancuri în timp ce participă la manevre comune Iordania-SUA, în cadrul exercițiilor militare „Eager Lion” din Mudawwara, lângă granița cu Arabia Saudită, la aproximativ 280 de kilometri sud de capitala Iordaniei, Amman, pe 18 mai 2015. FOTO: KHALIL MAZRAAWI / AFP / Profimedia

Statele Unite retrag o parte din personalul de la bazele militare din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, pentru agenția de presă Reuters, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane din regiune dacă Washingtonul va lansa un atac.

În timp ce conducerea Iranului încearcă să oprească cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată Republica Islamică, Teheranul încearcă să descurajeze amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a interveni în numele protestatarilor antiguvernamentali.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Statele Unite retrag o parte din personalul de la bazele cheie din regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute.

Doi oficiali europeni spun că atacul ar putea avea loc în următoarele 24 de ore

Doi oficiali europeni au precizat că o intervenție militară a SUA pare probabilă, unul dintre ei afirmând că aceasta ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. Un oficial israelian a spus, și el, că se pare că Trump a luat decizia de a interveni, deși amploarea și momentul intervenției trebuie încă să fie clarificate.

Între timp, Qatarul a anunțat că retragerea personalului de la baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din regiune, „are loc ca răspuns la tensiunile regionale actuale”.

Trei diplomați au spus că unor membri ai personalului li s-a cerut să părăsească baza, deși nu au existat semne imediate că un număr mare de soldați ar fi fost transportați cu autobuzul la un stadion de fotbal și la un centru comercial, așa cum s-a întâmplat cu câteva ore înainte de atacul cu rachete de anul trecut efectuat de armata americană asupra Iranului.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în urma reprimării violente a protestelor față de regimul clerical.

Iranul și adversarii săi occidentali au descris revoltele, care au început în urmă cu două săptămâni ca demonstrații împotriva condițiilor economice dificile și s-au intensificat rapid în ultimele zile, ca fiind cele mai violente de la Revoluția Islamică (din 1979) încoace, revoluție care a instaurat sistemul clerical în Iran.

Un oficial iranian a afirmat că peste 2.000 de persoane au murit. O organizație care militează pentru apărarea drepturilor omului a estimat numărul victimelor la peste 2.600.

Iranul „nu s-a confruntat niciodată cu un astfel de volum de distrugeri”, a declarat miercuri șeful Statului Major al Forțelor Armate, Abdolrahim Mousavi, dând vina pe dușmanii străini. Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a descris „cea mai violentă represiune din istoria contemporană a Iranului”.

Autoritățile iraniene au acuzat Statele Unite și Israelul că au instigat la tulburări, comise de persoane pe care le numesc „teroriști înarmați”.

Iranul a cerut statelor din regiune să împiedice un atac al SUA

Trump a amenințat în mod deschis că va interveni în Iran, fără a da detalii. Într-un interviu acordat marți CBS News, el a promis „măsuri foarte dure” dacă Iranul va începe să execute protestatari. De asemenea, el i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor, afirmând că „ajutorul este pe drum”.

Înaltul oficial iranian, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Teheranul a cerut aliaților SUA din regiune să împiedice Washingtonul să atace Iranul.

„Teheranul a informat țările din regiune, de la Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că bazele americane din aceste țări vor fi atacate” dacă SUA vizează Iranul, a precizat oficialul.

Contactele directe între ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, au fost suspendate, a adăugat acest oficial.

Statele Unite au forțe militare în întreaga regiune, inclusiv sediul avansat al Comandamentului Central la Al Udeid în Qatar și sediul Flotei a V-a a Marinei SUA în Bahrain.

Regimul de la Teheran nu pare să fie pe marginea prăpastiei

Fluxul de informații din interiorul Iranului este împiedicat de o întrerupere a internetului.

Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului, cifre care depășesc cu mult numărul victimelor din valurile anterioare de proteste reprimate de autoritățile din Iran, în 2022 și 2009.

Prestigiul guvernului a fost grav afectat anul trecut de o campanie de bombardamente israeliene de 12 zile în iunie – la care s-au alăturat și SUA -, campanie care a urmat eșecurilor aliaților regionali ai Iranului din Liban și Siria. Țările europene au declanșat restabilirea sancțiunilor ONU asupra programului nuclear al Iranului, agravând criza economică.

Revoltele de o asemenea amploare au luat autoritățile prin surprindere într-un moment vulnerabil, dar nu pare că guvernul se confruntă cu un colaps iminent, iar aparatul său de securitate este încă în control, a declarat un oficial occidental.

Autoritățile au încercat să proiecteze imagini care să arate că se bucură în continuare de sprijinul publicului. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu procesiuni funerare de amploare pentru persoanele ucise în tulburările din Teheran, Isfahan și Bushehr, precum și din alte orașe.

Oamenii fluturau steaguri și fotografii ale liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și țineau în mâini pancarte cu sloganuri anti-revoltă.

Președintele Masoud Pezeshkian, o figură aleasă a cărei putere este subordonată celei a lui Khamenei, a declarat într-o ședință a cabinetului că, atâta timp cât guvernul se bucură de sprijinul popular, „toate eforturile dușmanilor împotriva țării vor fi în zadar”.

Presa de stat a relatat că șeful celui mai înalt organism de securitate al Iranului, Ali Larijani, a vorbit cu ministrul de externe al Qatarului, în timp ce Araqchi a vorbit cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite și Turcia. Araqchi i-a spus ministrului de externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed, că, în aceste momente, „calmul a prevalat”.

În timpul unei vizite la o închisoare din Teheran unde sunt ținuți protestatarii arestați, președintele Curții Supreme din Iran a afirmat că rapiditatea judecării și pedepsirii celor „care au decapitat sau ars oameni” este esențială pentru a se asigura că astfel de evenimente nu se vor repeta.

HRANA a raportat 18.137 de arestări până în prezent.

Hengaw, o organizație iraniană care miliează pentru drepturile kurzilor, a anunțat că un bărbat de 26 de ani, Erfan Soltani, arestat în legătură cu protestele din orașul Karaj, urma să fie executat miercuri. Organizația a precizat miercuri că nu a putut confirma dacă sentința a fost executată.