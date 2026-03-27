SUA pot confirma că au distrus mult mai puțin din arsenalul iranian de rachete decât spun public. „Iranul stă la pândă”

Serviciile de informații americane pot stabili cu certitudine că au distrus doar în jur de o treime din vastul arsenal de rachete al Iranului, în condițiile în care războiul declanșat de SUA și Israel e pe cale să intre în a doua sa lună, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu informările de la Washington.

Statutul unei alte treimi a arsenalului iranian de rachete este mai puțin clar, însă e probabil ca bombardamentele să fi avariat, distrus sau îngropat acele rachete în tuneluri și buncăre subterane. Sursele au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a informațiilor.

Una dintre surse a spus că evaluarea serviciilor de informații este similară și în privința capacității Iranului în materie de drone, afirmând că există un anumit grad de certitudine că aproximativ o treime a fost distrusă.

Evaluarea, dezvăluită în premieră de agenția Reuters, arată că, deși majoritatea rachetelor Iranului sunt fie distruse, fie inaccesibile, Teheranul deține încă un inventar semnificativ de arme de acest fel și ar putea recupera unele dintre cele îngropate sau avariate, după încetarea luptelor.

Aceste informații contrazic declarațiile publice de joi ale președintelui Donald Trump, potrivit cărora Iranul mai avea „foarte puține rachete”. El a părut însă să recunoască amenințarea reprezentată de rachetele și dronele iraniene rămase pentru orice operațiuni americane viitoare menite să protejeze trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, vitală din punct de vedere economic.

Reuters a relatat anterior că liderul de la Casa Albă analizează dacă să escaladeze conflictul prin desfășurarea de trupe americane pe țărmurile iraniene, de-a lungul Strâmtorii Ormuz.

„Problema cu strâmtoarea este următoarea: să spunem că facem o treabă excelentă. Spunem că am eliminat 99% (din rachetele lor). 1% este inacceptabil, pentru că 1% înseamnă o rachetă care lovește coca unei nave care costă un miliard de dolari”, a declarat Trump joi în cadrul unei ședințe de cabinet televizate.

Armata SUA susține că a distrus peste 66% din capacitățile Iranului de a produce armament

Rugat să comenteze noile informații obținute de Reuters, Pentagonul a transmis printr-un oficial că atacurile iraniene cu rachete și drone au scăzut cu aproximativ 90% de la începutul războiului.

Comandamentul Central al forțelor armate americane (CENTCOM), cel responsabil de purtarea războiului din Orientul Mijlociu, „a avariat sau distrus, de asemenea, peste 66% din facilitățile iraniene de producție de rachete, drone și nave, precum și șantierele navale”, a adăugat oficialul.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Congresmenul democrat Seth Moulton, un veteran al Corpului Pușcașilor Marini care a participat la patru misiuni în Irak, a refuzat să comenteze informațiile obținute de Reuters, dar a contestat afirmațiile lui Trump privind impactul războiului asupra arsenalului iranian.

„Dacă Iranul este inteligent, și-a păstrat o parte din capacități, nu folosește tot ceea ce are. Și stă la pândă”, a spus Moulton în comentarii făcute pentru Reuters.

Rachete iraniene prezentat public la Teheran înainte de război, FOTO: Vahid Salemi / AP / Profimedia

Rachetele Iranului sunt ținte prioritare pentru SUA

Administrația Trump a declarat că urmărește slăbirea armatei iraniene prin scufundarea flotei sale, distrugerea capacităților de rachete și drone și asigurarea faptului că Republica Islamică nu va deține niciodată o armă nucleară.

CENTCOM a afirmat că operațiunea sa militară în Orientul Mijlociu, denumită de Pentagon „Epic Fury”, se desfășoară conform planului sau chiar înaintea graficului stabilit înainte de începerea atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului în data de 28 februarie.

Loviturile americane au vizat peste 10.000 de obiective militare iraniene până miercuri și, potrivit CENTCOM, au scufundat 92% dintre navele mari ale marinei iraniene. Armata SUA a publicat imagini care arată atacuri asupra fabricilor ce produc armamentul Iranului și a subliniat că nu vizează doar stocurile de rachete și drone, ci și industria care le produce.

Cu toate acestea, CENTCOM a refuzat să precizeze cât exact din capacitatea Iranului în materie de rachete sau drone a fost distrusă.

O sursă a spus că o parte a problemei constă în determinarea numărului de rachete iraniene stocate în buncăre subterane înainte de începerea războiului. SUA nu au oferit un număr estimativ privind dimensiunea stocului de rachete al Iranului dinaintea conflictului.

Oficialii militari israelieni spun că Iranul avea 2.500 de rachete balistice capabile să ajungă în Israel înainte de război. Un oficial militar israelian de rang înalt a declarat că peste 335 de lansatoare de rachete au fost „neutralizate”, reprezentând 70% din capacitatea de lansare a Iranului.

Oficialii israelieni nu au făcut public numărul de rachete pe care consideră că Iranul le mai deține. În privat, aceștia recunosc că eliminarea a ceea ce estimează a fi ultima treime din capacitatea Iranului va fi relativ mai dificil de realizat.

Iranul continuă să lanseze atacuri aeriene asupra statelor din jurul său

În ciuda ritmului intens al loviturilor americane, Iranul a demonstrat că nu a rămas fără arme.

Doar joi, a lansat 15 rachete balistice asupra Emiratelor Arabe Unite, împreună cu 11 drone, potrivit Ministerului Apărării din această țară.

De asemenea, a demonstrat noi capabilități. Săptămâna trecută, forțele iraniene au lansat pentru prima dată rachete cu rază lungă de acțiune, vizând baza militară americano-britanică Diego Garcia din Oceanul Indian.

Nicole Grajewski, o expertă de la Universitatea Sciences Po din Paris în capacitățile militare ale Iranului, a declarat pentru Reuters că administrația Trump ar putea exagera în ceea ce privește gradul în care loviturile americane au redus capacitățile Iranului.

Ea a indicat faptul că Teheranul a reușit să continue atacurile de la instalația militară Bid Kaneh, care a fost intens bombardată.

„Faptul că au reușit să mențină acest ritm cred că indică faptul că SUA au exagerat succesul operațiunii lor”, a spus Grajewski. Spre deosebire de sursele Reuters, ea consideră însă că Iranul mai păstrează aproximativ 30% din capacitățile sale de rachete.

Grajewski a spus că Iranul are peste o duzină de facilități subterane mari unde a putut păstra lansatoare și rachete, adăugând: „Marea întrebare este: s-au prăbușit aceste instalații?”.

Președintele Donald J. Trump monitorizează desfășurarea operațiunii militare «Epic Fury» în Iran, pe 28 februarie 2026, FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rețeaua de tuneluri a Iranului

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Reuters că este sceptic cu privire la capacitatea Statelor Unite de a evalua cu acuratețe capacitățile de rachete ale Iranului, în parte pentru că nu este clar câte dintre acestea se află în subteran. „Nu știu dacă vom avea vreodată o cifră exactă”, a spus oficialul în cauză.

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a recunoscut dificultățile pe care le ridică rețeaua extinsă de tuneluri a Iranului. „Iranul este o țară vastă. Și, la fel ca Hamas și tunelurile sale (din Gaza), au direcționat orice ajutor, orice dezvoltare economică, ajutor umanitar, către tuneluri și rachete”, a afirmat el într-o declarație făcută pe 19 martie.

„Dar le vânăm metodic, fără milă și cu o forță copleșitoare, așa cum nicio altă armată din lume nu poate face, iar rezultatele vorbesc de la sine”, a spus Hegseth, fără a oferi detalii privind procentul de rachete sau drone distruse.