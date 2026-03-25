SUA trimit în Orientul Mijlociu trupe aeropurtate din divizia sa de elită ce poate interveni rapid oriunde în lume

Pentagonul se pregătește să trimită în Orientul Mijlociu o unitate de luptă alcătuită din până la 3.000 de militari din a 82-a Divizie Aeropurtată, care poate fi desfășurată oriunde în lume în mai puțin de 24 de ore, relatează The Wall Street Journal, citat de The Guardian.

Parașutiștii ar urma să se alăture miilor de pușcași marini americani care se îndreaptă deja către Golful Persic, unde Trump ar putea să le dea ordin să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz sau să atace ori să blocheze hub-ul petrolier al Iranului de pe insula Kharg.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a declarat că războiul va continua „neabătut”, chiar dacă a spus că Trump a declarat marți în termeni fără echivoc că SUA negociază cu Teheranul încheierea ostilităților.

CNN a confirmat separat informația dezvăluită în premieră de WSJ, dar sursele sale afirmă că ar fi vorba de un număr mai mic de parașutiști, 1.000.

Diviza 82 Aeropurtată este singura divizie a armatei SUA care poate fi desfășurată oriunde în lume în 18 ore de la baza sa din Carolina de Nord, menținând ceea ce se numește capacitatea de Forță de Răspuns Imediat.

Divizia 82 Aeropurtată este una dintre cele mai prestigioase ale forțelor armate americane

Această capacitate a fost testată în 2021, când elemente ale diviziei au fost trimise la Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul pentru a asista la evacuări, în timpul retragerii haotice a trupelor americane din țară.

Divizia are trei echipe de luptă a câte aproximativ 4.000 de soldați fiecare, o brigadă de aviație cu elicoptere de atac, transport și marfă, o unitate de artilerie, o brigadă de logistică și batalionul său de comandă.

Divizia 82 de Infanterie a fost formată și a luptat în timpul Primului Război Mondial, dar a fost demobilizată la sfârșitul conflictului.

Armata a reactivat-o la scurt timp după începutul celui de-al Doilea Război Mondial, iar în august 1942 a devenit prima divizie aeropurtată a SUA și a luptat în unele dintre cele mai importante campanii ale războiului, inclusiv în invazia din Normandia ce a avut loc în 1944.

Divizia a luptat în Vietnam, Grenada, Panama, Irak și Afganistan, precum și în operațiuni împotriva ISIS în Orientul Mijlociu.