SUA vor vopsi în negru întregul zid de la granița cu Mexicul pentru a-l face mai fierbinte

Barele de metal din zid au început deja să fie vopsite în negru, FOTO: Wayne Qian / Imago Stock and People / Profimedia

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat marți că întregul zid de la granița dintre Statele Unite și Mexic va fi vopsit în negru pentru a-l face mai fierbinte și a descuraja imigrația ilegală – o decizie despre care ea spune că a fost luată „în mod specific la cererea” președintelui Donald Trump, relatează CBS News.

Noem a făcut anunțul în timpul unei vizite la o porțiune a zidului din statul New Mexico, unde a luat și o rolă de vopsit pentru a ilustra măsura.

🚨 LMAO! Democrats are currently losing their minds over President Trump and Kristi Noem painting the southern border wall BLACK to let it get super hot from the sun.



It's being done so the criminals would burn their hands to the touch if they even tried.



Genius move. 🔥🤣 pic.twitter.com/U0zGOuW6lm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 19, 2025

Ea a evidențiat înălțimea zidului, precum și adâncimea sa, ca modalități de a descuraja persoanele care încearcă să treacă peste sau pe sub structuri.

„Aceasta este în mod specific la cererea președintelui, care înțelege că în temperaturile ridicate de aici, atunci când ceva este vopsit în negru, devine și mai fierbinte și va fi și mai greu pentru oameni să escaladeze. Așadar, vom vopsi întregul zid de la granița sudică în negru pentru a ne asigura că îi descurajăm pe indivizi să intre ilegal în țara noastră”, a spus Noem.

Șeful Poliției de Frontieră a SUA, Mike Banks, care a participat la eveniment împreună cu Noem, a declarat că vopseaua va ajuta, de asemenea, la prevenirea ruginii.

Numărul traversărilor ilegale a graniței de sud a SUA au scăzut dramatic

În timpul primului mandat al lui Trump, construirea zidului a fost un obiectiv central al politicii sale dure privind imigrația, deși lucrările de construcție s-au confruntat cu unele întârzieri juridice și logistice.

În timpul celui de-al doilea mandat, atenția a fost atrasă de campania sa de expulzări în masă, dar Departamentul pentru Securitate Internă va primi aproximativ 46 de miliarde de dolari pentru finalizarea zidului, ca parte a noii finanțări adoptate de Congres în această vară prin legea bugetară susținută de Trump – „One Big Beautiful Bill Act”.

Administrația Trump a încercat să fortifice granița de sud a SUA și prin alte modalități. Mii de militari au fost trimiși la frontiera cu Mexicul, iar Trump a autorizat armata să preia controlul asupra unor fâșii înguste de teren public de-a lungul graniței. Secretarul Apărării Pete Hegseth a explicat mai devreme anul acesta că trecerea în acele teritorii este considerată intrarea într-o bază militară, ceea ce permite reținerea persoanelor atât de Poliția de Frontieră, cât și de Departamentul Apărării.

Administrația Trump continuă de asemenea lucrările de construcție la zid în condițiile în care numărul persoanelor care trec ilegal granița a scăzut drastic.

În luna iunie, puțin peste 6.000 de migranți au fost reținuți la granița sudică, un minim al ultimelor decenii – și o scădere dramatică față de perioada președinției lui Joe Biden, când arestările la frontieră atingeau chiar peste 6.000 pe zi.