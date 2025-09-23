Subiectul fierbinte de pe masa coaliției: plafonarea adaosului la produsele de bază. Ședință importantă azi a liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități 

Coaliția de guvernare are marți o ședință, de la ora 13:00, la Guvern, în care liderii din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Minorităților naționale vor discuta despre prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază și despre reforma administrației publice locale.

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie finală privind prelungirea sau nu a plafonării adaosului comercial la produsele de bază. În timp ce PSD a spus în repetate rânduri că este nevoie de prelungirea plafonării, argumentând că măsura nu are un impact bugetar și că oprirea acesteia va duce la creșterea inflației, premierul Ilie Bolojan nu a fost până acum de acord.

În ședința de marți, programată de la ora 13:00, liderii coaliției trebuie să ajungă la un acord. În cazul în care premierul Ilie Bolojan își păstrează poziția și nu este de acord cu prelungirea plafonării, PSD va depune proiect în Parlament, astfel încât măsura să continue.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Retailerii au transmis în timpul întâlnirii că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, deci nici cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, a precizat Guvernul.

„Însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții, potrivit comunicatului de presă.

Reforma administrației publice locale, un alt punct de important

Reforma administrației publice locale este un alt subiect care va fi abordat în ședința de marți a coaliției. Aici nu este de așteptat să se ajungă la un acord final, mai ales după ce șeful guvernului nu a mai ajuns săptămâna trecută la o întâlnire cu reprezentanții primarilor.

Tot săptămâna trecută, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a spus cu privire la acest subiect că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi din administrație.

Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrative teritorială în parte”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, după discuţiile de la sediul Guvernului, care au avut loc în absența premierului Bolojan.

Povestea fără sfârșit a reformei din administrația publică locală

Iniţial, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a propus o reducere cu 25% a grilei din administraţia locală, însă reforma viza doar posturile vacante.

„Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a reacţionat premierul Ilie Bolojan.

Practic, statul nu ar fi făcut nicio economie, din moment ce posturile oricum nu erau ocupate, ci figurau doar pe hârtie. Ilie Bolojan a cerut ca numărul posturilor ocupate să fie redus cu 10%, astfel încât statul să reducă cheluielile cu administraţia publică locală. Asta înseamnă 13.000 de angajaţi concediaţi din primării şi consilii judeţene.

PSD, partidul care numără cei mai mulţi primari şi cei mai mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene din România, s-a opus, dar a propus ca variantă alternativă reducerea cheltuielilor din primării şi Consilii Județene cu 10%, ceea ce ar fi evitat disponibilizările.

În schimb, Ilie Bolojan a respins varianta PSD, pe motiv că primăriile care îşi gestionează corect bugetul ar fi afectate pe nedrept.

Doi vicepreşedinţi social-democraţi de CJ – Gabriel Zetea (Maramureș) şi Gheorghe Şoldan (Suceava) – au anunţat reduceri în cadrul instituţiilor pe care le conduc.

De asemenea, şi UDMR a fost împotrivă. Fără sprijinul celor 100 de primari din judeţele dominate de comunitatea maghiară, UDMR riscă să nu treacă pragul electoral la alegerile parlamentare. Nici liberalii nu au acceptat în unanimitate măsurile propuse de şeful Executivului.

Mai mulţi primari PNL i-au transmis lui Ilie Bolojan că vor pleca la AUR dacă vor fi obligaţi să dea oameni afară, susţin surse politice citate de News.ro. Primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene susţin că vor fi taxaţi de electorat la următoarele alegeri dacă vor impune măsuri de austeritate.