Nicușor Dan i-a convocat marți dimineață la Cotroceni pe liderii coaliției înainte de ședința de la Guvern

Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, notează News.ro.

Administraţia Prezidenţială a anunțat, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei de guvernare.

Agenda discuţiilor nu a fost comunicată public, însă liderii partidelor ar putea discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre subiectele care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Coaliția de guvernare are marți o ședință, de la ora 13:00, la Guvern, în care liderii din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Minorităților naționale vor discuta despre prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază și despre reforma administrației publice locale.

Coaliția de guvernare trebuie să ia o decizie finală privind prelungirea sau nu a plafonării adaosului comercial la produsele de bază. În timp ce PSD a spus în repetate rânduri că este nevoie de prelungirea plafonării, argumentând că măsura nu are un impact bugetar și că oprirea acesteia va duce la creșterea inflației, premierul Ilie Bolojan nu a fost până acum de acord.

Luni, deputatul PSD Marius Budăi i-a dat termen premierului Ilie Bolojan să ia o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până marți, altfel social democrații vor propune în Parlament o lege în acest sens care să fie votată până pe 1 octombrie.

Anunțul parlamentarului PSD vine după ce, joia trecută, Bolojan a spus că săptămâna aceasta va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior”, a spus șeful guvernului.

Marius Budăi, fost ministru al muncii în guvernele Dăncilă, Ciucă și Ciolacu, a scris luni pe pagina sa de Facebook un mesaj critic în care îl acuză pe Bolojan că „trage de timp”, adăugând că „poate miza e în altă parte”.

Reforma administrației publice locale este un alt subiect care va fi abordat în ședința de marți a coaliției. Aici nu este de așteptat să se ajungă la un acord final, mai ales după ce șeful guvernului nu a mai ajuns săptămâna trecută la o întâlnire cu reprezentanții primarilor.