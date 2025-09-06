FOTO Summitul G20 va avea loc la una dintre propietățile de lux a lui Trump. Cum arată locul unde liderul SUA spune că își dorește „mult” ca Putin şi Xi să ajungă

Președintele american Donald Trump a anunţat, vineri, că summitul G20 din 2026 va avea loc la complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, deţinut de familia sa în statul Florida, potrivit AFP, citată de News.ro.

Trump National Doral Miami este „cel mai bun loc” pentru summitul de anul viitor, din decembrie, susține liderul de la Casa Albă, care își îndeplinește astfel dorința de a găzdui o reuniune importantă a liderilor mondiali la una dintre proprietățile sale.

„Nu vom câştiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican care, în timpul primului său mandat a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a renunţat în faţa unui val de acuzaţii de corupţie.

În februarie 2012, Trump Organization a achiziționat Doral Resort & Spa care se afla în faliment pentru 150 de milioane de dolari. Numele proprietății a fost apoi schimbat în Trump National Doral. Trump a început o renovare în valoare de 250 de milioane de dolari a stațiunii în 2013, care a fost finalizată în 2016.

„Va fi cu adevărat magnific”, a mai spus Trump. El a mai spus în timpul discuţiei cu presa din Biroul Oval că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a adăugat el.

De asemenea, Trump a declarat că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Pe de altă parte, liderul american a confirmat că nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, ţară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă.

