„Sunt alături de fratele meu în Hristos”. Mesaj de susținere al șefei Bisericii Anglicane pentru papa Leon XIV, criticat de Trump și Vance

Arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, a declarat joi că i se alătură papei Leon al XIV-lea în „apelul său curajos pentru o împărăţie a păcii”, îndemnându-i pe cei 85 de milioane de credincioşi anglicani din lumea întreagă să fie şi ei alături de suveranul pontif în susţinerea păcii şi a dreptăţii, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Declaraţia făcută de Sarah Mullally, prima femeie care conduce Biserica Anglicană, a venit după atacurile repetate la adresa papei din partea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump.

„Apel curajos pentru o împărăție a păcii”

„Sunt alături de fratele meu în Hristos, Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea, în apelul său curajos pentru o împărăţie a păcii”, a declarat Sarah Mullally, care este şi liderul spiritual al Comunităţii Anglicane la nivel mondial, într-un comunicat de presă.

„Este chemarea fiecărui creştin şi a tuturor oamenilor de credinţă şi de bunăvoinţă să lucreze şi să se roage pentru pace. De asemenea, trebuie să îi îndemnăm pe toţi cei cărora le-a fost încredinţată autoritatea politică să folosească toate mijloacele paşnice şi juste posibile de rezolvare a conflictelor”, a adăugat ea.

Joi dimineaţă, papa Leon al XIV-lea, aflat în Camerun în cadrul unui turneu în patru ţări din Africa, i-a criticat dur pe liderii politici care cheltuiesc miliarde de dolari pe războaie şi a spus că „lumea este devastată de o mână de tirani”.

Papa, în conflict cu administrația Trump

Președintele SUA a început să-l critice pe Leon duminică pe rețelele de socializare, când a scris despre papă că este „SLAB în fața infracționalității și dezastruos în politica externă”.

Președintele american l-a atacat din nou pe rețelele sociale marți târziu, iar miercuri Trump a publicat o imagine în care Iisus îl îmbrățișează, după o imagine anterioară în care se prezenta ca o figură asemănătoare lui Iisus, care a stârnit critici pe scară largă.

De asemenea, vicepreședintele JD Vance, cel mai înalt reprezentant catolic din cadrul guvernului federal, a declarat luni, într-un interviu la Fox News, că Papa ar trebui să nu se amestece în treburile americane.

Papa „să se limiteze la chestiuni legate de, știți voi, ce se întâmplă în Biserica Catolică”, a spus Vance în emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, când a fost întrebat dacă este de acord cu atacurile liderul SUA la adresa Papei. „Iar președintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii publice americane.”

Referitor la divergențele dintre cei doi, Vance a adăugat: „Când sunt în conflict, sunt în conflict. Nu-mi fac prea multe griji în privința asta.” El a continuat explicând că vede această situație ca pe ceva inevitabil: „Cred că este un lucru firesc. Sunt sigur că se va întâmpla și în viitor și nu este o mare problemă că s-a întâmplat în trecut.”