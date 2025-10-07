„Suntem alarmați”: Psihiatri americani cer înlăturarea din funcție a secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

Psihiatri din Statele Unite s-au alăturat altor grupuri din domeniul sănătății publice care cer demiterea lui Robert F. Kennedy Jr. din funcția de secretar al sănătății, relatează NPR.

Două organizații din domeniul psihiatriei – Southern California Psychiatry Society („Asociația de Psihiatrie din California de Sud”) și recent înființatul grup de inițiativă Committee to Protect Public Mental Health („Comitetul pentru Protejarea Sănătății Mintale Publice”) – au publicat declarații în care afirmă că acțiunile conducătorului Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) au sporit stigmatizarea, au răspândit frica și au afectat accesul la îngrijiri de sănătate mintală și tratamente pentru dependență.

„Ca medici dedicați îngrijirii bazate pe dovezi, suntem alarmați de direcția în care se îndreaptă HHS sub conducerea secretarului Robert F. Kennedy Jr.”, se arată într-un comunicat emis de Committee to Protect Public Mental Health.

Această organizație are puțin peste 50 de membri, în timp ce Southern California Psychiatry Society reprezintă peste o mie de clinicieni.

Reacția departamentului pentru Sănătate din SUA

„Secretarul Kennedy rămâne ferm angajat să îndeplinească promisiunea președintelui Trump de a face America din nou sănătoasă, prin demontarea unui statu quo eșuat, restabilirea încrederii publice în instituțiile de sănătate și asigurarea transparenței, responsabilității și a puterii de decizie pe care poporul american le-a cerut prin vot”, a scris Emily Hilliard, purtătoare de cuvânt a HHS, într-un e-mail trimis către NPR.

Dr. Steven Sharfstein, fost președinte al Asociației Americane de Psihiatrie și profesor asociat de psihiatrie la Universitatea Johns Hopkins, a explicat în schimb că în ultimii ani guvernul federal a jucat un rol important în finanțarea eforturilor de combatere a bolilor psihice grave și a dependențelor prin intermediul SAMHSA, o agenție dedicată prevenirii și combaterii abuzului de substanțe, dar și a tulburărilor de sănătate mentală.

Aceste eforturi începeau să dea roade, adaugă el. „S-au înregistrat progrese semnificative în reducerea numărului de decese prin supradoză în SUA, ca urmare a acestor inițiative”, afirmă Sharfstein.

Însă concedierea personalului de la SAMHSA, la începutul acestui an, și eforturile secretarului sănătății de a desființa agenția au afectat grav aceste progrese, spune Sharfstein, care este și membru fondator al Committee to Protect Public Mental Health.

„RFK Jr. încearcă să elimine agenția federală responsabilă de sprijinirea statelor și a comunităților locale în prevenirea supradozelor”, afirmă la rândul său dr. Eric Rafla-Yuan, psihiatru din San Diego și membru al aceluiași comitet. „Aceasta este exact direcția opusă celei în care ar trebui să mergem”, deplânge el.

Critici la adresa comentariilor făcute de Kennedy Jr. despre medicamente psihiatrice

Ambele organizații și-au exprimat îngrijorarea și față de atacurile secretarului sănătății asupra medicamentelor psihiatrice, inclusiv în cadrul strategiei Make Our Children Healthy Again („Să ne facem din nou copiii sănătoși”), cunoscută și sub numele de „raportul MAHA”.

Raportul MAHA „denaturează în mod clar datele despre medicamentele psihotrope, ignorând practic întregul corpus al literaturii științifice”, spune dr. Emily Wood, copreședintă a Southern California Psychiatric Association. „În plus, el propune diferite modalități de a limita accesul la medicamentele psihiatrice – lucru extrem de îngrijorător, având în vedere că aceste medicamente sunt esențiale pentru multe persoane care suferă de depresie, anxietate, schizofrenie, ADHD și alte tulburări”.

„Această denaturare sporește stigmatizarea, răspândește frica și îi poate împiedica pe oameni să ceară ajutor exact când au mai mare nevoie de el”, afirmă declarația Southern California Psychiatric Association. „Raportul folosește aceste afirmații false ca pretext pentru a impune restricții asupra accesului la servicii vitale care atenuează suferința, restabilesc funcționarea normală și previn sinuciderea.”

Dr. Sharfstein își exprimă, de asemenea, îngrijorarea față de impactul reducerilor bugetare aplicate programului Medicaid asupra persoanelor cu boli mintale grave, cum ar fi schizofrenia și tulburarea bipolară. Potrivit National Institute of Mental Health, aproape 6% dintre adulții americani trăiesc cu o boală psihică gravă. Din cauza naturii debilitante a acestor afecțiuni, pacienții tind să fie săraci, explică Sharfstein.

„Ei nu își pot permite medicamentele”, spune acesta. „Iar Medicaid este singurul lor sprijin. Dar nu e vorba doar de medicamente – e vorba și de tratamente ambulatorii, de accesul la îngrijiri spitalicești de urgență”, explică medicul.

Medicii americani cer înlocuirea lui Kennedy Jr. cu un profesionist din domeniul medical

Grupul său cere legislatorilor să-l înlocuiască pe Kennedy cu o persoană formată în domeniul sănătății publice și al îngrijirii bazate pe dovezi. „Pentru a proteja pacienții, a apăra integritatea științifică și a restabili încrederea publicului, ne alăturăm colegilor noștri în apelul adresat președintelui de a-l demite pe secretarul Kennedy și de a numi, fără întârziere, un lider calificat, condus de dovezi”, se îndeamnă în declarație.

Trump l-a ales pe Robert F. Kennedy Jr., fiul fostului procuror general al SUA Robert F. Kennedy și nepotului fostului președinte John F. Kennedy, pentru funcția de secretar al Sănătății după ce acesta și-a retras candidatura la președinția SUA în timpul campaniei de anul trecut și și-a exprimat sprijinul pentru liderul republican.

Nominalizarea acestuia, un antivaccinist cunoscut pentru o serie largă de opinii controversate pe chestiuni legate de sănătatea publică, a declanșat semnale de alarmă în comunitatea medicală din SUA încă din momentul anunțării sale.

De la preluarea funcției, el a luat mai multe măsuri denunțate de specialiștii în medicină din Statele Unite. Cel mai recent, președintele Donald Trump a declarat la îndemnul său că autismul este provocat de Tylenol, un medicament care conține paracetamol.

Această afirmație a fost pe larg respinsă și condamnată de comunitatea științifică.